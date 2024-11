Álvarez Máynez Afianza Vínculos con Grupo Jalisco

*Niega Enemistad con Enrique Alfaro.

Guadalajara, Jal.; 23 de Abril.- Ante los rumores de un supuesto rompimiento con el Grupo Jalisco luego de que Enrique Alfaro, gobernador de la entidad, se ausentó de su arranque de campaña en Lagos de Moreno, Jorge Álvarez Máynez reiteró que no existió tal ruptura y que afianzó sus vínculos con la fuerza emecista jalisciense.

En rueda de prensa, desde la Universidad Enrique Díaz de León, en Guadalajara, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), quien llegó al encuentro con jóvenes acompañado por Alberto Esquer, candidato al Senado por el partido naranja, Mirza Flores, exdiputada emecista y Pablo Lemus, alcalde de la localidad, sostuvo que la amistad con las fuerzas jaliscienses siempre ha existido.

«Son mis amigos. Yo he construido con ellos desde hace muchos años y yo se los he comentado a ustedes, yo siempre le voy a apostar a la unidad, al trabajo en equipo», expresó a medios de comunicación.

Álvarez Máynez afirmó que, para él, el gobierno de Jalisco es un activo de MC pues dio resultados en educación, economía y seguridad.

«Hice 64 spots, dos por estado y en los 30 estados que no gobernamos yo mencioné los buenos resultados de Jalisco y Nuevo León como carta de recomendación de mi campaña presidencial», señaló. Sun