Elección Aún no Está Definida : Xóchitl Gálvez

* Aprovechará Debate Para Confrontar Proyectos.

Ciudad de México, 27 de Abril.-La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se mostró conforme con el diseño del foro de los Estudios Churubusco en el que este domingo se llevará a cabo el segundo debate presidencial. Sobre su estrategia a seguir señaló: «me voy a divertir».

En conferencia de prensa al término de su ensayo en el set, la aspirante del PAN-PRI-PRD dijo que aprovechará cada minuto para confrontar proyectos y contrastar propuestas, pues rechazó que la elección ya esté definida.

«Vamos bien, vamos cerca, acuérdense que la última entrada tiene tres outs, así es que yo no creo en ese tema. Ellos han querido instalar esa retórica. Nosotros estamos convencidos que hay un gran voto de castigo que no se manifiesta en las encuestas. La gente no está contenta y eso estoy segura que se va a reflejar el día 2 de junio», afirmó.

Xóchitl Gálvez reconoció que pudo haber dado un mejor primer debate, pero insistió en que no se respetó el formato acordado y ella fue la más perjudicada con las interrupciones de los moderadores, que no la dejaron «revirar» a sus adversarios en varios temas.

«¿Qué es lo que aprendí? Pues que ahora es más importante que yo coloque los temas que quiero colocar, que pues hacerle mucho caso a la moderadora. Espero que se conduzca y que no trate de interrumpir y que trate de que deje que el debate fluya. Yo espero que así suceda», indicó.

La candidata opositora dijo por otra parte que conoce el papel específico que juega el aspirante de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez en esta campaña, de apoyar a la candidata oficial.

Gálvez Ruiz celebró que el foro que será escenario del segundo debate es mucho más amplio que el primero. «La verdad está mucho mejor en todos sentidos, mucho más amplio, mejor iluminado, las cámaras están mucho mejor colocadas, mi cámara queda dentro del set. La vez pasada estaba fuera, casi en la puerta, era muy incómoda la manera que estábamos colocados. Ahorita sigue habiendo un poquito de problema con las alturas, pero ya lo están resolviendo», comentó.

Señaló que el nuevo foro «parece una pecera», y dijo desconocer si algunos consejeros van a estar adentro.

«Aparentemente van a estar dentro de un espacio que tiene vidrios polarizados, no sé si a la mera hora se vayan a salir (los consejeros), yo desconozco», apuntó. Sun