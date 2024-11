Plantea Sheinbaum Denuncia Anónima y Tipificar Como Grave la Extorsión

*Deben ser Sancionados en Toda su Magnitud.

Zihuatanejo, Guerrero, a 01 de mayo de 2024.- Crear un sistema de denuncia anónima y tipificar la extorsión como delito grave, son las estrategias que expuso la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para combatir este delito en Guerrero y todo el país.

En un encuentro con medios de comunicación locales y nacionales en Zihuatanejo, Claudia Sheinbaum recordó que, aunque ya lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en día el delito de extorsión no es considerado grave y es el primer paso para poder sancionarlo.

“Estamos planteando dos temas fundamentales para la extorsión, uno es hacer de la extorsión un delito grave, hoy la extorsión no es un delito grave y necesitamos que sea sancionado en toda su magnitud”, informó.

Como segundo eje, explicó que muchas personas no denuncian este delito por miedo y planteó la creación de un área que inicie la investigación, sin necesidad de que las víctimas tengan que acudir a la Fiscalía General para denunciar este ilícito.

“El objetivo es que quien sufre una extorsión, no necesariamente lo tenga que ir a denunciar directamente a la Fiscalía, sino que pueda denunciar a la Guardia Nacional, a las policías y a partir de ahí abrir una investigación que permita conocer en dónde está la extorsión y quiénes son los que la están llevando a cabo para poder hacer las carpetas de investigación y las detenciones”, añadió.

Recordó que, aunado a esto, su estrategia de seguridad incluye dos ejes fundamentales: la atención a las causas con apoyos y programas para los jóvenes y la reducción de la impunidad con una reforma al Poder Judicial.

En otro tema, la candidata de Morena, PT y PVEM expuso que la reforma de pensiones que aprobaron recientemente las y los legisladores busca que los trabajadores tengan un retiro digno, como parte de una visión que busca la recuperación de los derechos laborales.

“Se recuperan las pensiones, estos seis años han sido de recuperación de los derechos laborales y al mismo tiempo del bienestar y la capacidad adquisitiva de los trabajadores, más otros derechos como las vacaciones y vamos a seguir avanzando en ello”, precisó.

Ante la prensa, Claudia Sheinbaum afirmó que va muy bien y todas las encuestas con buena metodología le dan de 20 a 30 puntos de ventaja.

“Ganamos el debate y todas las encuestas siguen dándonos de 20 a 30 puntos de diferencia, con excepción de Massive Caller que le dio en el 2018 el triunfo al candidato del PAN y que ya sabemos que no tienen metodología, solamente una orientación política”, afirmó.

Finalmente, dio a conocer que en Guerrero el proyecto de Continuidad de la Cuarta Transformación contempla la construcción de dos grandes carreteras; la primera para conectar Toluca, Tejupilco, Coyuca, La Unión y Zihuatanejo; y la segunda es la ampliación de la carretera de la costera para que llegue de Zihuatanejo hasta Salina Cruz, en Oaxaca.

La candidata de la transformación estuvo acompañada los candidatos al Senado de la República, Beatriz Mojica Morgan y Félix Salgado Macedonio; la candidata a diputada federal, Maricarmen Cabrera Lagunas y la candidata a presidenta municipal de Zihuatanejo, Leovigilda Chávez Hernández.