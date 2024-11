Supuesto Crematorio en CDMX, un “Montaje Frustrado”: Batres

Ciudad de México; 2 de Mayo.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, calificó como «un montaje frustrado» el hallazgo de la madre buscadora Ceci Flores de una fosa clandestina, un crematorio y restos humanos en la capital del país.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es falso que hubiera personas desaparecidas; falso que hubiera una fosa clandestina, un crematorio y que hubiera estos humanos en esta zona.

Acusó que se buscó lucrar políticamente con una causa justa en temporada electoral.

Batres que las credenciales de las personas que se encontraron en los límites de Iztapalapa y Tláhuac, están vivas y en buen estado.

«Las autoridades acordonaron la zona, fueron los peritos de la Fiscalía, se hizo el recorrido se encontró que no había ningún crematorio, no había una fosa clandestina y tampoco había restos humanos, los restos óseos que se encontraron, de acuerdo a los peritos, pertenecen a fauna canina».

Batres acusó que esto fue un montaje frustrado que corresponde a un movimiento político en temporada electoral.

«Se buscaba afectar al gobierno de la Ciudad y dejarlo en mal, pero la verdad es que se actuó con rapidez, eficacia y profesionalismo, y dieron resultados inmediatamente».

Señaló que los buscadores no avisaron a la autoridad ni a los colectivos de búsqueda de la Ciudad que terminaron deslizándose de Ceci Flores.

«Es un montaje lo que vimos, y podía decir: es un montaje frustrado. Nosotros respetamos la labor de quienes trabajan por buscar personas desaparecidas, pero en este caso podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y una causa justa». Sun