Publican Decreto que Eleva el Subsidio al Empleo a Trabajadores

* Con Salario Mensual de Hasta de 9 mil Pesos.

Ciudad de México; 2 de Mayo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que entró en vigor un decreto en donde se eleva el subsidio al empleo a todos los trabajadores que perciban un salario mensual de hasta de 9 mil 081 Pesos para bajar el cargo de Impuesto sobre la Renta (ISR).

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo Federal detalló que desde que aumentó el salario mínimo al 20%, los trabajadores no lo recibían completo, ya que el 6% de su salario era destinado para el pago del ISR.

«Hablando de los trabajadores, sí es importante que se sepa que cómo ha aumentado como no sucedía en décadas el salario mínimo, esto ha llevado a que se rebase el límite que se tiene de subsidio para no pagar el Impuesto Sobre la Renta.

«Entonces, en los últimos incrementos del 20% ya los trabajadores nada más recibían el 14% de aumento, porque el 6% iba para el Impuesto sobre la renta», explicó.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal destacó que con el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se beneficiará a 9 millones de trabajadores formales.

«Entonces, nada más informarles que ya se aumentó el subsidio, a partir de hoy ya se publica en el Diario Oficial, o sea que se van a beneficiar los que ganan menos, calculamos que son como de los de la economía formal como 9 millones de trabajadores», dijo.

«Lo digo porque como esto tiene que ver con descuentos, tengo que informarlo, porque si no, les van a seguir quitando lo del Impuesto Sobre la Renta y ya hasta una cantidad quedan exentos, 9 mil 200, 9 mil 081, entonces, nada más también para que lo sepan eso muy bien», agregó. Sun