Virus Coxsackie Mantiene en Alerta a Hidalgo

* Afecta a Menores de 5 Años.

Ciudad de México, 5 de Mayo.- En el estado de Hidalgo se registró un repunte del virus coxsackie por lo cual la Secretaría de Salud del estado estableció un cerco sanitario en un colegio del municipio de Apan, en donde se registraron 6 casos.

El pasado 29 de abril se atendieron 6 casos de este virus en un Centro de Atención Infantil, y como medida preventiva para evitar más contagios, los estudiantes tomaran clases de manera virtual.

El virus coxsackie es una infección viral provocada por el enterovirus y afecta principalmente a menores de cinco años, aunque también puede ser contraída por cualquier persona.

Esta enfermedad también es conocida como enfermedad de Boca Mano Pie, esta se manifiesta con salpullido en manos y pies y llagas dolorosas en la boca, ya sea en el exterior, encías, lengua o paladar.

Es muy común en las estaciones de verano y otoño, afectando sobre todo a bebés y niños, quienes lo adquieren en las guarderías y escuelas. El virus se puede propagar incluso cuando no hay sintomatología.

¿Cuáles son los síntomas del coxsackie?

Fiebre alta

Malestar general

Dolor de garganta

Falta de apetito

Salpullido rojo en las manos y pies que puede convertirse en ampollas, e incluso aparecer en otras zonas como el área genital

Llagas en la boca

¿Cómo se contagia el virus coxsackie?

Los brotes de esta enfermedad son muy comunes en las estaciones de verano y otoño, afectando sobre todo a bebés y niños, quienes lo adquieren en las guarderías y escuelas.

El contagio se presenta en los primeros tres días de contacto y después aparecen los síntomas. El pico máximo de contagio se presenta a los dos años y se transmite en lugares donde la convivencia es muy cercana.

El virus se puede propagar incluso cuando no hay sintomatología, por medio de las heces fecales, con el cambio de pañales y por las secreciones respiratorias.

El virus está presente en secreciones de la nariz, saliva, mucosidad, y en el líquido de las ampollas. Se propaga por la tos, estornudos, contacto directo con la persona enferma, a través de las heces, contacto con objetos contaminados, como juguetes, cubiertos, etc. Sun