Al Menos 27 Personas han Muerto a Causa del Golpe de Calor en México

*En Diversas Entidades.

Ciudad de México, mayo 11.- La segunda ola de calor que afecta gran parte del país ha dejado alrededor de 27 personas sin vida en la última semana, víctimas de las altas temperaturas en el país.

Donde se registra el número más alto es en San Luis Potosí, donde 15 personas habrían muerto debido a las altas temperaturas.

La noche del viernes, Gustavo Macías del Río, titular de la Jurisdicción número V del estado, confirmó 10 decesos, de los cuales, seis defunciones relacionadas también con sintomatología por golpes de calor, aún no habían sido confirmadas.

Al respecto, personal de la Cruz Roja Mexicana confirmó que tan sólo en este sábado registraron cinco muertes más por llamados de auxilio ante síntomas de golpes de calor en domicilios. Precisaron que al llegar a brincar la atención las personas ya se encontraban sin vida.

Además, de acuerdo con los servicios de Salud de la entidad, del día 9 al 11 de mayo hay hospitalizados 30 personas relacionadas con golpe de calor, de los cuales, únicamente han sido dados de alta 4.

San Luis Potosí es uno de los estados donde se han alcanzado las temperaturas más altas en el país, hasta 48 grados y sensación térmica de 50 grados en municipios de la región Huasteca como Ciudad Valles.

En el resto del país

En Hidalgo, la titular del departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de la Secretaría de Salud informó que investigan si el deceso de cinco personas, registrado en los últimos días, fue a consecuencia de la ola de calor.

En la ciudad de Oaxaca y su zona metropolitana este sábado se vivió con un calor asfixiante con temperaturas de casi 40 grados, a lo que se sumó la mala calidad del aire que mantuvo el cielo grisáceo debido a los incendios que consumen bosques de la región de los Valles Centrales, el más grave en Mitla y municipios cercanos, que amenaza a la zona arqueológica de Yagul.

Las autoridades informaron de dos muertes confirmadas por golpe de calor y una más, de una menor de edad, por las mismas causas, pero aún no estaba confirmada.

En Tabasco se tenían contabilizadas dos defunciones.

En Mazatlán, Sinaloa, se informó de un hombre de 73 años, vendedor ambulante, que falleció por golpe de calor.

En Tamaulipas también se informaba de un deceso y de 12 casos de personas afectadas, no fallecidas.

En otras entidades los servicios de Salud reportaban la atención a gente son síntomas de insolación y deshidratación.

La secretaría de Salud de Zacatecas también reportaba, hasta la tarde del sábado, tres casos atendidos por golpe de calor, sin defunciones.

15 defunciones en SLP han informado las autoridades y la Cruz Roja.

3 muertes por golpe de calor suman en Oaxaca, una no ha sido confirmada. SUN