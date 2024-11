Sheinbaum Propone Construcción de Preparatorias y Universidades

*Afirma que en 2025 ya No Habrá Examen COMIPEMS.

Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México, a 11 de mayo de 2024.- ’’Ya no va a estar el examen del COMIPEMS en el 2025, que las y los jóvenes vayan a la preparatoria que les quede más cerca de su casa’’, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de la República por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), al anunciar la construcción de más preparatorias y universidades en Chalco, Estado de México.

Desde la explanada del Parque Municipal, Sheinbaum Pardo hizo especial énfasis en que durante su gobierno la educación pública y de calidad será una de las grandes prioridades, pues aseveró que para una nación siempre es mejor tener a las y los jóvenes en las aulas.

Al respecto, destacó que exámenes como el de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) solo fomentan las desigualdades entre las juventudes, por lo que a su llegada a la Presidencia no solo se eliminará este tipo de evaluaciones, sino que además se construirán nuevas sedes de la Universidad de la Salud y de la Rosario Castellanos, las cuales fueron creadas en la Ciudad de México durante su gestión como Jefa de Gobierno.

“Pusieron este examen con la idea de que los más aplicados fueran a las mejores escuelas y eso solo genera división (…) Vamos a traer la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud a Chalco’’, puntualizó.

En su mensaje, puntualizó que en su gobierno no solo se apoyará a los jóvenes, sino que también a los niños y niñas de todo México a través de la creación de una beca universal para quienes estudien de preescolar a secundaria en escuelas públicas, — tal y como la que creó en la capital del país llamada ‘’Bienestar Para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar’’—, lo que a su vez es un apoyo para la economía del hogar.

“Es en la escuela pública porque el gobierno tiene que garantizar la educación pública, eso no quiere decir que no haya educación particular, quien tenga recursos y quiera, que lleve a sus hijos a la educación particular, pero a nosotros nos corresponde la escuela pública’’, expresó.

Finalmente, expresó que a su llegada a la Presidencia, gran parte de los esfuerzos estarán centrados en la creación de una estrategia de seguridad para el oriente del Estado de México y así generar más condiciones de bienestar en la zona. Boletín Oficial