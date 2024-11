Xóchitl Gálvez Plantea Salario Base de 20 mil Pesos

*Para el Magisterio.

Ciudad de México, 15 de Mayo.-En el Día del Maestro, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, planteó establecer un salario base para el magisterio de 20 mil pesos mensuales y transparentar el sistema de ascensos en el escalafón salarial.

«Yo estoy planteando un salario base para los maestros, al menos de 20 mil pesos. Ese sería mi compromiso con ellos, que los maestros ganen bien. Y obviamente un tema de ascenso transparente, que no sean los sindicatos los que se queden con las plazas», puntualizó en entrevista.

Al término de su participación en un foro organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México se pronunció en favor de fortalecer a las Normales rurales.

«Yo creo mucho en la educación pública. Yo soy producto de la educación pública desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Por lo tanto, va en ese sentido el anuncio.

Xóchitl Gálvez señaló que aunque el aumento salarial del 10 por ciento para los maestros, anunciado este miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador, «se lo come la inflación», no es un acto de propaganda del mandatario, pues los docentes deberían ganar más.

«Nunca vamos a tener una educación de calidad si los maestros no están bien pagados. Ahí es donde voy a poner el dinero. El dinero lo voy a poner en educación pública, en salud pública y en seguridad pública, no en obras faraónicas», enfatizó. sun