Para Finales de Agosto Podría Haber Dictamen de Ley General de Aguas

Ciudad de México, 20 de Mayo.-El diputado Braulio López, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, informó que en la penúltima semana de agosto, se prevé que la Cámara de Diputados ya cuente con un dictamen para reformar la Ley General de Aguas.

Al término de una sesión privada por parte de la mencionada Comisión, López Ochoa no descartó que se convoque a un periodo ordinario para aprobar en el pleno dicho dictamen, y aseguró que el legislativo no ha desacatado el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

«Lo que exige la Suprema Corte es que se establezca el camino, y el camino está muy claro, hay un plan ya establecido para efectos de construir esto. Acordamos establecer un cronograma de trabajo hacer una subcomisión que pueda hacer el trabajo a partir de tres iniciativas que se presentaron», puntualizó.

El también coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), explicó que las iniciativas base del dictamen que se busca construir pertenecen a Morena, PAN y MC.

«La idea es que estos trabajos terminen antes de que termine esta legislatura, y viendo cómo se construye el proyecto de dictamen de Ley General de Aguas, ver si se puede ir a un periodo extraordinario o en su caso dejar un dictamen que vaya a la próxima legislatura. La verdad es que yo vi mucha disponibilidad de las compañeras y compañeros para generar Los acuerdos necesarios», expresó.

El líder naranja reconoció que México es víctima de una crisis hídrica, por lo que se requiere de manera urgente, un nuevo acuerdo para regular el agua en el país.

«La siguiente semana se empezarían a hacer esos trabajos, serán reuniones fuera de la Ciudad de México para el hecho de ir recabando aportaciones de expertos, y se llegaría un trabajo final cuya fecha máxima sería la tercera semana de agosto», agregó.

Braulio López dijo que el señalamiento de la Corte ha coadyuvado a que se retome el asunto del agua con carácter de prioritario.

«Yo creo que esto ayudará a que lleguemos a la construcción de un dictamen respetando la diversidad de ideas de las distintas fuerzas políticas. Hay que entender que hay una emergencia hídrica evidente y que eso implica modificar el contexto del reparto del agua en México, entender que tiene que ver con una determinada flexibilidad, entender que se deben fortalecer las cuencas a efecto de que no sea algo sectorizado, si mantenemos las cuencas sanas va a derivar en beneficio para la población que habita y que trabaja en esas cuencas, entonces, hay que entender que el esquema de concesiones tiene que repensarse», aseveró.

Como parte de las propuestas, explicó que se está planteando que la Conagua pase a ser una secretaría de estado, la creación de un Sistema Nacional de Seguimiento Hídrico, entre otras cosas.

«La idea es construir algo que permita esta reestructuración el tema del agua en México y que resuelva todos los problemas que nos aquejan», sentenció.

Finalmente, reconoció que como parte del cronograma, no se integró a la Cámara de Senadores, pero dijo que «siempre son bienvenidas y bienvenidos la senadoras y senadores que quieran participar». Sun