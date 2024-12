Actividad de los Candidatos Presidenciales

Xóchitl Gálvez Llama a «Ponerse en Modo Campaña»

En su cierre de campaña en su tierra natal, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, llamó a sus simpatizantes a «ponerse en modo campaña» para convencer a más gente de votar por la democracia y no por el autoritarismo.

«Activémonos, hagamos redes, saquemos a nuestra familia, saquemos a los amigos, movilicémonos, lo podemos lograr, lo vamos a lograr, pero es importante que esta semana todos se pongan en modo campaña «, exhortó la candidata de PAN, PRI y PRD.

Llamo a que el Tribunal deje de

manosear la elección: Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez aseguró que el resultado de las elecciones del próximo 2 de junio «será histórico y será en favor de que él gane la Presidencia de la República mexicana».

Al asegurar que las mediciones internas de MC tienen un resultado muy optimista en favor de su candidatura, el abanderado naranja dijo que, de ganar, celebrará acompañado de su familia.

«Hay que ver qué sucede el domingo. Yo espero que haya una participación histórica y que lo que suceda después de eso es ganar la Presidencia de la República. Nunca había estado tan optimista de que el resultado se pudiera dar como ahora.

«Hoy me entregaron un resultado que no es público, no es de una encuesta pública, pero estoy muy contento porque seguimos creciendo, avanzando», expresó en rueda de prensa previo a una reunión con la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu).

En este sentido, llamó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a blindar las elecciones y dar certeza al voto ciudadano libre y «sin manoseo». Además, convocó a los mexicanos a salir a votar el próximo domingo 2 de junio para tomar la dirección del país en sus manos.

Claudia Sheinbaum Invita a

Defender el Legado de la 4T

El 2 de junio la invitación es a que todo el pueblo de México defienda el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación, así lo destacó Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) desde Villahermosa, Tabasco, donde aseguró que la 4T es el presente y el futuro de México, contrario a lo que representan los partidos de la oposición, quienes son el pasado de privilegios, corrupción, de los fraudes electorales y el saqueo.

“Ellos son la corrupción, nosotros somos la honestidad, porque ellos son el autoritarismo y nosotros defendemos la democracia; porque ellos son la represión, nosotros defendemos la libertad; porque ellos defienden los privilegios, nosotros el bienestar y los derechos del pueblo de México; porque ellos defienden el saqueo y nosotros la defensa del patrimonio nacional; porque ellos se sustentan en la mentira y nosotros siempre vamos a apelar a verdad; porque ellos son los fraudes electorales y nosotros somos elecciones libres; porque ellos defienden el clasismo y el racismo, y nosotros defendemos el humanismo; porque ellos defienden a unos cuantos y nosotros defendemos al pueblo de México; porque ellos son el pasado y nosotros somos el presente y el porvenir de México y de nuestra patria’’, aseveró. SUN