Elecciones Definirán el Proyecto de Nación

*Destaca AMLO.

Mesa de Redacción.- Desde palacio nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que los comicios del próximo 2 de junio serán más que una elección de candidatos, en realidad se dirimirá el proyecto de nación que deseen los mexicanos.

A pregunta expresa sobre el proceso electoral, López Obrador dijo que preferiría no pronunciarse del todo, hasta que pasen las elecciones, aunque sí expresó algunas ideas:

“Una vez que pasen las elecciones, que la gente libremente se manifieste, va a ser muy importante, porque es más que una elección, lo del domingo es un referéndum, un plebiscito, una consulta; no es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido, ¡no!, es elegir el proyecto de nación que queremos”.

En ese sentido, el ejecutivo federal lanzó: ¿Queremos que el país siga siendo, como antes, de un pequeño grupo, de una minoría que engañaba, porque no había democracia, era una oligarquía con fachada de democracia porque al pueblo no lo tomaban en cuenta? ¿O queremos que en verdad se establezca en México una verdadera democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo?

“¿Cómo vas a hablar de democracia si no tomas en cuenta al pueblo? Si crees que la democracia es lo que resuelven arriba en la cúpula, los del poder económico y político? Eso no es democracia”.

Posteriormente, el presidente pidió esperar a que pase el proceso para hablar de diversos temas políticos, pues consideró que “ahora está muy caliente el ambiente político, el clima político. Y ya faltan pocos días”.

Reconoció que continúan dándose problemas de inseguridad y violencia el algunos puntos del país, pero, acotó, “muy localizado y por cuestiones especiales que tiene que ver enfrentamiento entre bandas, por la lucha de mercados, sobre todo por el consumo de drogas”.

Refirió que las campañas terminan en el último minuto del miércoles y a partir de ahí la decisión será de la gente, por lo que insistió en que el pueblo de México “es de los más politizados del mundo”.

Esto, subrayó, es lo que ha costado trabajo comprender a sus adversarios del bloque conservador.

“Ahora están desesperados porque fueron muchísimos años de sentirse superiores, les faltó humildad, el poder es humildad, es respeto a los demás, no es clasismo, no es racismo”.

En ese sentido criticó una vez más al empresario Claudio X. González quien, dijo, se volvió el “gerente» del bloque conservador.

Finalmente exhortó a la ciudadanía a asistir a las urnas, para evitar cualquier fraude. “Hay que salir a votar, todos, todos, nada de que: ‘Me voy a quedar, ya voy a ir, ya voy a ir, más tarde, hay mucha gente, hay mucho calor, hay mucho sol, está lloviendo’, y ya se pasó el tiempo y ya no se participó. Y cuidado, cuidado con los mapaches, que todavía andan por ahí, hay mapaches de pedigrí”.