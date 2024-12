Xóchitl Gálvez Anuncia Impugnaciones, Tras Reconocer Derrota

Ciudad de México, 3 de Junio.-Tras las elecciones de este domingo 2 de junio y reconocer su derrota como candidata presidencial ante Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez advirtió que «esto no termina aquí», y anunció impugnaciones al denunciar presencia del crimen organizado y «todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata».

A través de redes sociales, la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México agradeció a los mexicanos «que se atrevieron a soñar y se unieron a este gran movimiento».

«Sé que los resultados nos causan sorpresa y por ello debemos analizar lo que sucedió. Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata.

«Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos. Esto no termina aquí. Sí presentaremos las impugnaciones que prueban esto que les digo y que todos sabemos. Y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta», dijo Gálvez.

Destacó que fue una candidata elegida por los ciudadanos, «y mujeres y hombres de bien. A donde ustedes ciudadanos libres decidan ir, iremos».

«Reconocí ayer mi derrota porque soy una demócrata y creo en las instituciones. Confío en el conteo rápido del INE, es un ejercicio estadístico elaborado por los mejores científicos de datos del país», apuntó.

«Hoy más que nunca debemos defender nuestra democracia y nuestra república. Los contrapesos y la división de poderes siguen en riesgo. Este debe ser un gran momento de unidad para quienes creemos en la vida, la verdad y la libertad», agregó.

Declaró que se buscará la división y el desaliento, «pero no podemos darnos el lujo de claudicar. Sigamos nuestra lucha por ti, por tu familia y por México».

«Somos la resistencia y debemos hacer lo que nos toca: defender México del autoritarismo y el mal gobierno. Viva México», escribió. Sun