¿Cómo elegir las llantas adecuadas para un todoterreno?

Las llantas son una parte fundamental de todo vehículo. Su función es transmitir la potencia generada por el motor hacia el suelo, lo que genera tracción y mueve al todoterreno. Dependiendo del suelo por el que se mueva el vehículo y el tipo de uso que se le vaya a dar, son más convenientes unos tipos de llantas que otros.

Por ejemplo, si se va a desplazar por terrenos arenosos, es conveniente tener llantas anchas, con mayor altura, para que haya una mayor superficie en contacto con el suelo y se genere más tracción. Sin embargo, si vas a andar más en la ciudad, las llantas de este tipo, al tener más superficie de contacto con el suelo plano, requieren de más fuerza para ser movidas, por lo que aumentarían el consumo de combustible, se desgastarían más rápido y limitarían el torque y la velocidad final.

Es por estas razones que la elección de las llantas no es un tema menor ni meramente estético. Su funcionalidad influye en muchos factores adicionales que, al acumularse, tienen un impacto considerable en la forma de conducción, en el desempeño del motor y en muchas otras cosas más. Por lo tanto, a continuación, te vamos a contar cómo elegir las llantas adecuadas para tu vehículo y cuáles son sus principales diferencias.

Los diferentes tipos de llantas

No todas las llantas son iguales. Estás varían mucho según el modelo, cada uno de ellos estando diseñado para un terreno en particular. El tipo de llanta puede verse grabado en las llantas, según sean A/T, M/T, H/T, H/L, H/P y L/E. Dependiendo del uso que vayas a darles, te resultará más conveniente elegir las llantas Maxtrek del tipo correspondiente.

Llantas A/T

La sigla AT corresponde a las palabras en inglés “All Terrain”, es decir, todos los terrenos. Estas llantas están hechas para dominar cualquier tipo de camino. Ya sea que estés enfrentando un terreno rocoso, lodoso o lleno de obstáculos, las llantas AT están diseñadas para ofrecerte la tracción y estabilidad que necesitas para salir victorioso.

Los tacos de estas llantas son más altos, lo que les da una mayor adherencia en los terrenos rocosos o con piedras sueltas. Esto produce también que, en un terreno asfaltado, produzcan más ruido y sean más incómodas.

Llantas M/T

La sigla MT corresponde a las palabras en inglés “Mud Terrain”, es decir, terreno barroso o con barro. Si te gusta ensuciarte y enfrentar terrenos difíciles, entonces las llantas MT son para ti. Diseñadas para ofrecer tracción en los terrenos más resbaladizos, estas llantas te llevarán a través del barro con facilidad y estilo.

Los tacos de estas llantas son muy pronunciados y altos. El material del que están compuestos es más duro, por lo que en una carretera asfaltada pueden desgastarse mucho más rápido. Es importante cuidarlos correctamente y usarlos solo con la finalidad para la que están destinados, ya que, si se sale a carretera con ellos, no soportan altas velocidades y pueden ser bastante inestables.

Llantas H/T

La sigla HT corresponde al término “Highway Terrain”, es decir, que están destinadas para usarse en carretera. Cuentan con un perfil más angosto, su material es más flexible y no se desgastan tanto al usarse en la ruta. Además, este tipo de llantas resisten velocidades más altas y proporcionan más estabilidad en ruta.

Llantas H/P

La sigla HP significa “Highway Performance”, por lo tanto, indica que estos neumáticos ofrecen un rendimiento en carretera mucho más alto. Su desgaste en asfalto es menor y ofrecen mucha mejor estabilidad y soportan velocidades más altas. En lo que respecta a su relación calidad precio, esta es la mejor opción, ya que duran mucho más, ofrecen un andar más sereno y no llegan a tener precios exorbitados como otros tipos de llantas de lujo.

Llantas H/L

La sigla HL corresponde al término “Highway Luxury”, es decir que están enfocadas a un mercado de lujo. Para aquellos que buscan un viaje suave y silencioso en la carretera, las llantas HL son la elección perfecta. Estas llantas se utilizan en camionetas de lujo y son mucho más costosas que los modelos antes mencionados.

Llantas L/E

La sigla LE significa “Luxury Edition”, es decir, edición de lujo. Estos neumáticos ofrecen detalles estéticos y de diseño exclusivos para SUVs que conducen en terrenos pavimentados. Sin embargo, esto no se traduce en una mejora de desempeño, ya que, muchas veces, las ediciones de lujo están destinadas solo a terrenos uniformes o asfaltados, sin ofrecer la posibilidad de manejar sobre piedras o arena.

Tipos de llantas 4 x 4

Cuando se trata de equipar tu vehículo todoterreno, la elección de las llantas adecuadas es clave. Desde las versátiles llantas 4×4 mixtas hasta las robustas llantas 4×4 de carretera, cada opción tiene sus propias ventajas y desafíos. Así que, ¿cuál es la mejor opción para ti?

Llantas 4×4 Mixtas

Las 4×4 son muy son versátiles, pudiendo usarse tanto en la ciudad como en el campo. Esto hace que estas llantas sean ideales para aquellos que quieren un equilibrio entre rendimiento en la carretera y capacidad fuera de ella. Con su diseño resistente y sus tacos anchos, estas llantas te llevarán a través de cualquier terreno con facilidad.

Llantas 4×4 Todoterreno

Estas llantas están diseñadas especialmente para los terrenos más difíciles. Sus materiales son más densos y resistentes, garantizando la tracción en cualquier terreno. Al mismo tiempo, a pesar de no estar hechas para ello, también pueden desenvolverse de forma efectiva en la ciudad.

Llantas 4×4 de Carretera

Estas destacan especialmente en los viajes largos, siendo las mejores para largas estadías en la carretera. Diseñadas para ofrecer una conducción suave y silenciosa en todo tipo de condiciones, estas llantas te permitirán disfrutar del viaje sin preocuparte por el terreno que tienes por delante. Una de las ventajas más importantes para tomar en cuenta es que reducen considerablemente el consumo de combustible al usarse en la ruta, ya que mejoran la tracción y reducen la resistencia. Además de que tampoco sufren tanto desgaste.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor llanta todo terreno en México?

Aunque existen varios modelos de alta calidad, las llantas Maxtrek aparecen como una gran opción. Esta compañía produce llantas de excelente calidad, para distintos propósitos. La durabilidad de sus materiales y su correcto diseño las convierten en una de las mejores opciones del mercado.

¿Qué llanta es buena para todo terreno?

Si buscamos unas llantas que puedan ser utilizadas efectivamente tanto en la ciudad como en terrenos escapados, las 4×4 aparecen como la mejor opción. El diseño de los tacos de estas llantas es el más versátil, ya que los tacos no son tan altos (lo que permite salir a la carretera), pero ofrecen buena adherencia y soportan los caminos de tierra o con piedras.

¿Qué llantas son mejores para terraceria?

Para terraceria o terrenos particulares y escarpados, lo ideal es utilizar llantas 4×4 especializadas. En el caso de que los caminos sean de barro o se deba pasar por superficies con baja adherencia, la mejor alternativa son las llantas MT, que tienen un perfil más ancho, son más altas y tienen tacos más gruesos.