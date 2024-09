Alertan a Contribuyentes por Mensajes Falsos del SAT

*A Través del WhatsApp

Ciudad de México, 19 de Junio.-Hoy en día, gracias a WhatsApp, podemos simplificar la comunicación con instituciones gubernamentales y bancarias. Sin embargo, estos canales de atención ciudadana pueden ser utilizados por ciberdelincuentes.

En días recientes, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) advirtió sobre una nueva modalidad de estafa en la aplicación de Meta. A simple vista, los mensajes parecieran venir del Servicio de Administración Tributaria, pero son falsos.

¿Recibiste alguno? Techbit te explica cómo protegerte y el proceso para denunciarlos.

¿Qué hacer si recibes un mensaje del SAT en WhatsApp?

Todos los contribuyentes pueden ser contactados por el SAT para asuntos fiscales de interés, como la presentación de beneficios, el cumplimiento de obligaciones, invitaciones a programas y felicitaciones.

Sin embargo, este contacto sólo se establece por medio del Buzón Tributario, nunca por WhatsApp. En los mensajes falsos, que se hacen pasar por el SAT, se incluyen enlaces maliciosos.

A las personas que los reciben se les informa que tienen un adeudo y se les proporciona una liga para que ingresen, dentro de un plazo de 48 horas, para conocer los motivos. ¡Ten cuidado y no lo abras!

Si haces clic en el enlace, los ciberdelincuentes podrían robar tus datos personales como el RFC, e-firma y contraseña del Buzón Tributario.

De acuerdo con el comunicado de la Prodecon, el SAT no solicita ejecutar, guardar o descargar archivos o ingresar a ligas para recibir alguna notificación. Por lo que sugiere no proporcionar claves o contraseñas vía correo o mensajes de voz, SMS o WhatsApp.

¿Cómo denunciar un mensaje falso del SAT?

¡No te dejes sorprender! Lo primero que tienes que hacer ante la recepción de mensajes «urgentes» es verificar al remitente. Presta atención a errores gramaticales, por ejemplo, si el nombre del SAT está mal escrito o incluso tus mismos datos.

Otra manera de comprobar la identidad de las instituciones es ingresar a su sitio oficial y verificar la URL principal. En este caso, revisa que la liga comience por https://www.sat.gob.mx/, no la abras si notas caracteres extraños que pudieran dirigirte a otro portal.

Además, échale un ojo a los medios de contacto autorizados. Como lo mencionamos anteriormente, el SAT se comunica con los contribuyentes por el Buzón Tributario y podría enviarte notificaciones sólo al correo que diste de alta en Hacienda.

Finalmente, para denunciar un mensaje de WhatsApp que se hace pasar por el SAT, puedes hacerlo desde la misma aplicación. Abre el chat, mantén presionado el mensaje y selecciona «Reportar».

Si tienes dudas sobre la veracidad de los mensajes que recibes, acércate a la Prodecon a través del correo atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx; vía telefónica llamando al 55 12 05 9000 en la Ciudad de México o 800 611 0190 Lada sin costo en el interior del país; y en el Chat en línea ingresando al sitio https://www.prodecon.gob.mx/home-prodecon/chat/. Sun