Mujeres Indígenas Serán Primeras Beneficiarias

*Con el Programa 60-64.

Ciudad de México; 15 de Julio del 2024.- Al señalar que no quieren ser irresponsables en el presupuesto, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció que el apoyo de 60 a 64 años de edad -uno de sus programas insignia para su administración- comenzará para mujeres indígenas, pero aclaró que siguen analizando con quiénes seguirán en el primer año.

«El programa es 60-64, va a tener el primer año un millón de mujeres, estamos evaluando, yo espero que la próxima semana ya lo podamos informar. Si lo hacemos por edad; por ejemplo, las de 63 y 64, o lo hacemos y después del siguiente año sería de 60-64, por los recursos económicos no queremos ser irresponsables de proponer algo que no podamos cumplir», destacó.

Sheinbaum detalló que comenzarán alrededor de un millón de mujeres, si es por edad, si se divide el sector por edad o por zona: «Pero en cualquiera de los casos de 60-64 lo van a tener el primer año todas las mujeres indígenas, reconocidas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas».

En ese sentido, comentó que van a seguir con los planes de justicia para las comunidades para los pueblos indígenas.

«Así como el presidente inició con el apoyo de adultos mayores desde 65 con los pueblos indígenas, las mujeres indígenas todas van a iniciar en el 2025 de 60-64, en cualquiera de los casos. Y vamos a continuar con los planes de justicia, no solo para los 17 pueblos, sino el objetivo es seguir aumentándolos», indicó. Sun