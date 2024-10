En el AICM Van 345 Vuelos Retrasados

*Por Apagón Informático.

Ciudad de México; 20 de Julio del 2024.- Considerado el principal aeropuerto del país por volumen de pasajeros, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer su estatus este sábado, un día después de que las aerolíneas se paralizaron por la mayor interrupción tecnológica en la historia.

El problema ocurrió cuando la empresa de ciberseguridad CrowdStrike lanzó una actualización a su programa Falcon Sensor para equipos Microsoft con un error que causó que millones de sistemas Windows fallaran a nivel mundial.

Esto impidió a las aerolíneas realizar el registro y la documentación de miles de viajeros, por lo que suspendieron la mayoría de las operaciones hacia o desde Estados Unidos.

El aeropuerto Benito Juárez aseguró que opera con normalidad este sábado, mientras que las aerolíneas afirmaron que sus sistemas ya se han restablecido.

«Las afectaciones son por repercusión y la lluvia no ha afectado, pues se registró poca precipitación», informó el aeropuerto que dirige el contralmirante José Ramón Rivera Parga.

El AICM detalló este sábado que «834 operaciones de despegue o aterrizaje reales que se llevaron a cabo, 345 se concretaron con demoras de entre 16 minutos y algunas de hasta 8 horas, y 27 fueron operaciones canceladas que se reprogramarán por las aerolíneas».

«Es un problema a nivel mundial, no es responsabilidad de aerolíneas ni del aeropuerto, ni de autoridades. Sin embargo, desde que se presentaron las fluctuaciones se estuvo trabajando. Incluso cuando empeoró el sistema se estuvo trabajando con ellas (aerolíneas) de un modo manual porque todos los sistemas son automatizados», explicó ayer José Ramón Rivera Parga.

SICT Reportó que No Hubo Afectaciones Tras Apagón Informático.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que la falla global no causó ninguna afectación a los radares y sistemas de navegación aérea en México, gracias a la utilización de herramientas y sistemas propios que están protegidos contra interferencias externas.

En tanto, Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) mantiene activados los protocolos de seguridad, en apoyo de todas las aerolíneas cuyos vuelos pudieron verse afectados. Sun