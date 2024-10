Sedena Alista Plan DNIII-E

*Por Temporada de Huracanes.

Ciudad de México; 20 de Julio del 2024.- «Beryl» y «Alberto», son apenas dos de los 41 sistemas tropicales proyectados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para esta temporada de huracanes, en los Océanos Pacífico y Atlántico.

Por fortuna, ambos fenómenos naturales dejaron afectaciones menores a su paso por la península de Yucatán y noreste del país, respectivamente.

Desde el Centro de Monitoreo y Coordinación de Emergencias, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) da seguimiento a los ciclones tropicales y sistemas como «Beryl» y «Alberto».

«Para esta temporada estamos previendo de 15 a 18 sistemas tropicales en el Océano Pacífico y de 20 a 23 sistemas tropicales en el Océano Atlántico», explicó el capitán Segundo de Fuerza Aérea, Mauricio Delgado Díaz.

El meteorólogo señaló que el Centro de Monitoreo y Coordinación de Emergencias es vigilar la posición y el trayecto de los ciclones tropicales que amenazan al país, para alertar y prevenir a los mandos territoriales del Ejército, que ante un desastre se despliegan efectivos para auxiliar a la población aplicando el Plan DNIII-E.

«Cuando se tiene la información puntal, esta información se convierte en una orden para los mandos territoriales del Ejército, donde se les hace un alertamiento del sistema tropical localizado para que tomen acciones con el personal de su jurisdicción, esto es para que estén preparados en el momento en que se pueda presentar un desastre y tengan la posibilidad en cuanto a efectivos de apoyar a la población civil».

El mando militar aseveró que, con días de anticipación, los mandos territoriales, en cada lugar donde va a afectar un sistema tropical, están prevenidos, con personal, maquinaria e insumos para apoyar a la población civil.

«Nosotros estamos preparados con mucha anticipación, es lo que nos ha dejado el paso de cada uno de los sistemas tropicales», destacó.

En entrevista, Delgado Díaz afirmó que apenas se está en el inicio de la temporada de huracanes en México, un país bioceánico, y espera que se mantenga tranquila en ambos litorales.

«Esperemos que continúe así, que siga con ciclones que solamente vayan pasando a lo largo de la costa, pero que no tengan una internación al país porque es cuando se presentan los desastres en cuanto a la cantidad de precipitaciones en un solo lugar, en poco tiempo pues se dan las inundaciones. Ya lo observamos con la tormenta tropical Alberto en los estados del noreste del país, principalmente, en Nuevo León», indicó.

El capitán enfatizó que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos están preparados para todos los escenarios que puedan presentarse. «La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está completamente preparada para todos los eventos que se puedan presentar, los que son previsibles y los que no. Tenemos siempre personal destinado para apoyar a la población civil cuando se requiera».

Recomendó a la población atender las alertas del Sistema Nacional de Protección Civil en cada una de sus entidades federativas. «Que la sociedad civil siga atendiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, es para beneficio de la población, entonces no está por demás hacer caso y llamado de estas dependencias», apuntó. Sun