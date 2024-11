Refuerzan Versión de Traición de “Los Chapitos” al “Mayo”

*De Acuerdo a Medios de EEUU.

Ciudad de México; 07 de Agosto de 2024.- La captura de Ismael «El Mayo» Zambada García y de Joaquín Guzmán López en un aeropuerto cerca de El Paso, Texas, causó sorpresa y hasta la fecha persiste el misterio sobre si fue una entrega, una traición, o cómo se produjo. Una nueva versión, del diario estadounidense The New York Times, refuerza la tesis del engaño y traición a «El Mayo».

De acuerdo con el periodista Alan Feuer, que cita a tres fuentes informadas del tema, Zambada salió de su escondite en las montañas y se trasladó a Culiacán porque Joaquín Guzmán le pidió ayudarle a mediar en una disputa entre dos políticos locales.

Sin embargo, se trataba de una emboscada y una vez que llegó lo obligaron a subir a un avión y lo trasladaron al otro lado de la frontera, a un pequeño aeropuerto regional cerca de El Paso, donde le esperaban agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Antes, el diario Los Angeles Times había señalado que Zambada creía que iba a reunirse con Guzmán y un político de Sinaloa, cuyo nombre no reveló, como tampoco las razones de la reunión.

El martes se informó que Zambada será trasladado de la prisión de El Paso, Texas, a Brooklyn, en Nueva York, donde ya existe una acusación pendiente contra él, en el mismo caso por el que su otrora socio Joaquín «El Chapo» Guzmán fue condenado a cadena perpetua.

El traslado obedece también a temores de seguridad, estando El Paso en la frontera con México.

Mientras tanto, Guzmán López fue trasladado a Chicago.

El abogado de Zambada, Frank Pérez, aseguró que su cliente no se entregó voluntariamente en Estados Unidos, sino que fue secuestrado por Guzmán para entregarlo.

La acusación en Nueva York es una de al menos cuatro que «El Mayo» enfrenta en EU, pero fue actualizada en febrero de este año y es la única que menciona el tráfico de fentanilo, el potente opioide sintético que ha generado una grave crisis de muertes por sobredosis en Estados Unidos y que se ha convertido en el centro de la política antidrogas del país.