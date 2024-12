Consejera de INE Defiende Reparto de Plurinominales

*Está Apegada a la Constitución.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, señaló que la aprobación de la repartición de plurinominales para el Congreso no es una decisión que se trate de partidos, sino apegada a la Constitución.

En entrevista con EL UNIVERSAL, defendió la decisión del Consejo General del INE, de aplicar los criterios de asignación usados en procesos electorales pasados, con la que Morena y aliados tendrían mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

«Hubiera votado exactamente igual, mi posición no hubiera variado sin importar dónde hubieran estado los partidos políticos. No se trata de colores partidistas, sino de cumplimiento de la norma y creo que eso es lo que tiene que esperar y creo que es a lo que tiene que aspirar la ciudadanía», sostuvo.

Señaló que las funcionarias tienen que resolver conforme a la ley, más allá de sus creencias personales, pues deben apegarse a la Constitución. Sun