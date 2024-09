INE Declara Oficialmente la Desaparición del PRD

*No Alcanzó Votación Mínima en Elecciones.

Ciudad de México; 19 de Septiembre.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) finaliza su historia en la política mexicana a 35 años de su nacimiento, luego de que este jueves el Instituto Nacional Electoral (INE) hiciera formal la extinción del partido, tras no alcanzar la votación mínima en el pasado proceso electoral.

Con 10 votos a favor y uno en contra, el Consejo General del INE aprobó la declaración de pérdida del registro, por no obtener, al menos, 3% de la votación en las elecciones federales, como establece la ley como requisito para mantenerse vigente.

El representante del PRD, Ángel Ávila declaró que es «un día de luto para la democracia», sin dejar de reconocer los errores y los retos que tendrán ante el nuevo panorama político, advirtiendo que las causas por las que lucharon están en riesgo.

«Nos vamos orgullosos de lo que logramos, porque logramos abrir al régimen, logramos generar condiciones y logramos avanzar en muchas agendas. Por supuesto que para nosotros no es fácil volver a caminar por un rumbo, pero hoy habría que decir que tenemos que aprender de los errores, tenemos que entender el nuevo momento mexicano porque así hay que decirlo, este nuevo cambio de régimen y, por supuesto, entender los nuevos retos que tiene la izquierda democrática», expresó el perredista.

«Quisiera destacar y rendir un homenaje a las y los ciudadanos que dieron parte de sus esfuerzos, muchos de ellos dieron su vida, muchos de ellos pasaron largas temporadas en la cárcel por perseguir sus ideales», recordó.Sun