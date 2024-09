Trabajadores de PJ Chocan con el CJF

*Por Levantamiento de Paro.

Ciudad de México; 19 de Septiembre.- Trabajadores del Poder Judicial señalaron que la postura del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de levantar el paro contra la reforma judicial y la reunión que convocó este viernes, no los representan, y pidieron que representantes de los 32 Circuitos Unidos estén en las mesas de diálogo.

«Una vez más se pretende que se levante el movimiento de manera unilateral, dejando de lado el derecho de audiencia de los trabajadores, al igual que se hizo en anteriores ocasiones, se pretende llegar a acuerdos con líderes de sindicatos que no han sido parte de la lucha por y para los trabajadores (base, confianza y plazas a disposición y ahora los titulares)», denunciaron los trabajadores del Poder Judicial a través de un documento.

Resaltaron que, previo a que se levante la suspensión, deben tener la certeza que tendrán la presencia de los representantes de los 32 circuitos unidos en las mesas de diálogo que anunciaron y se llevarán a cabo en lugar y fecha por definir.

«No vamos a permitir que de nueva cuenta se burlen de nosotros los trabajadores, así como los hicieron los Yunes y Barreda, quienes empeñaron su palabra por defender al Poder Judicial de la Federación y traicionaron al pueblo de México, no vamos a permitir que se sigan negociando nuestros derechos como fichas de cambio, sin que se tome en cuenta el alma del movimiento que somos nosotros quienes dejamos nuestras vidas en los órganos jurisdiccionales», expresaron.Sun