Titular de la SEP Convoca a Crear Nuevas Reglas

*Para Promoción y Ascenso de Docentes.

Ciudad de México; 05 de Octubre.- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, convocó al magisterio nacional a realizar un diagnóstico serio y elaborar una propuesta conjunta que permita establecer nuevas reglas para la promoción y ascenso docente.

Al encabezar, junto con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, el Día Mundial de las y los Docentes, el secretario de Educación señaló que esas reglas se deben construir entre todas y todos, por lo que los invitó a crear una comisión para hacer el análisis respectivo mediante foros y asambleas.

Desde el Centro Cultural del México Contemporáneo, Mario Delgado afirmó que las y los maestros de todo el país deben debatir sobre el tema, sacar conclusiones y compartirlas con la autoridad educativa.

El Secretario de Educación exhortó a maestras, maestros y dirigentes sindicales a que en la relación con la dependencia, no sólo se aborde la agenda político-laboral, sino también los temas educativos relacionados con los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, ya que la gran aspiración que tenemos como país, es que las y los docentes guíen el proceso de enseñanza y aprendizaje en el país, paralelamente a que se asuman el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Por otro lado, el Secretario propuso que los Consejos Técnicos Escolares (CTE) se conviertan en comunidades de aprendizaje, que no solamente sean un mandato de la autoridad o que se les imponga un trabajo burocrático.

Es la oportunidad, afirmó, para que el magisterio se ponga al frente de esta transformación, fortalezca la revolución de las conciencias y propicie la formación de ciudadanos libres, críticos y participativos que erradiquen el clasismo, el racismo, los patrones de violencia, el acoso escolar y las adicciones.

Dirigente de la SNTE se dice comprometido con los derechos de los docentes.

En la ceremonia, el dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas subrayó que la transformación de la educación comienza valorando a los docentes, respetando sus derechos y asegurando para ellos un lugar en la toma de decisiones, en el ámbito de su competencia.

Cepeda Salas invitó a la sociedad a reconocer la vocación de servicio, la capacitación permanente y el profesionalismo del magisterio mexicano.

En este marco, dijo que «nuestra organización, con su estructura nacional, con su experiencia de trabajo comunitario, con su carácter institucional, buscará y acordará con el Gobierno de la República, las mejores vías y condiciones para apoyar el éxito de sus políticas a favor de la justicia, el bienestar y la prosperidad del pueblo».

La senadora y maestra de Campeche, María Martina Kantún Can, secretaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos e integrante de la Comisión de Educación del Senado de la República, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dará continuidad a los programas educativos, como lo es el de La Escuela es Nuestra (LEN), a través del cual se entregan 250, 300 y 600 mil pesos de manera directa a las comunidades escolares, así como las Becas para el Bienestar Benito Juárez; las Universidades Benito Juárez García, de las cuales existen 203 planteles, y las Universidades Interculturales.

Afirmó que el gobierno de la cuarta transformación reconoce a las y los maestros, porque sin el magisterio no se podrían llevar a cabo los cambios que se requieren en el país.