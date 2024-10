Deslinda Javier May a su Gobierno de Nexos con Criminales

* Cártel Pide Renuncia de Secretario.

Villahermosa, Tab., 11 de octubre.- Luego de la aparición en redes sociales de videos en los que grupos delictivos amenazan al gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez (Morena), el mandatario negó que su administración tenga vínculos con la delincuencia.

Por lo menos tres videos circularon en las últimas horas en los que hombres armados y encapuchados piden a May Rodríguez la renuncia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Víctor Hugo Chávez Martínez, a quien acusan de tener nexos con un cártel, o de lo contrario, seguirán los hechos violentos.

«La paz está en sus manos, cambie a ese mugroso que no es leal a la patria y a quien ponga que sea neutral. Saludos, pueblo unido, se le promete paz total. Le daremos paz a Tabasco», se escucha en un video.

Este viernes en su conferencia mañanera, el mandatario tabasqueño salió al paso a estas acusaciones, asegurando que su gobierno está atacando a la delincuencia y no tiene nexos con estos grupos criminales.

Pese a estas afirmaciones, el jueves por la noche fue encontrada una cabeza humana sobre la calle Anacleto Canabal de la colonia Primero de Mayo, de la capital del estado; además en una escuela primaria y un jardín de niños dejaron pegadas cartulinas con mensajes amenazantes, lo que llevo a que este viernes se suspendieran clases en estos dos centros educativos.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no especular sobre la violencia registrada los últimos días en Tabasco, hasta no tener toda la información completa, y saber si estos actos están relacionados con grupos del crimen organizado. Sun