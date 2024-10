México es Grande Gracias a sus Pueblos Originarios

* Conmemora Claudia Sheinbaum Día de la Raza.

Nezahualcóyotl, Estado de México a 12 de octubre de 2024.- En el marco de la conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, –conocido como el Día de la Hispanidad o día de la raza–, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó que la grandeza cultural de nuestra nación radica en sus pueblos originarios.

‘’México es grande gracias a su pueblos originarios, de ahí viene la grandeza cultural de nuestro país. El día de hoy no se descubrió América, América ya tenía grandes culturas y de ahí viene esto que inició el presidente López Obrador, que le pidió en su momento a la Corona española que se disculpara por las atrocidades que se cometieron durante la conquista“, añadió durante su mensaje durante el acto público por el inicio del Apoyo Bimestral para Mujeres de 60 a 64 años en la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Agregó que por ello ya se reconoce en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

“Así que nadie nos descubrió, aquí ya había un México desde antes –que después se llamó México, sí–, pero aquí había grandes culturas, y hay que decirlo aquí en honor a ese señor que está ahí, el gran Nezahualcóyotl, que hace fuerza este gran pueblo, esta gran historia de Mesoamérica”, puntualizó.

Resaltó la fecunda historia de nuestro país, que este año celebra 200 años de su primera Constitución, y se comprometió a no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México. Boletín oficial