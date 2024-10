Migración es Prioridad Para la Presidenta: Canciller

Integrantes del Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizaron este viernes la primera Reunión Interinstitucional para la Atención Integral en Materia Migratoria, para definir nuevas acciones, y fue encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, que incluye 10 dependencias del Gobierno Federal, sesionaron en las instalaciones de la Cancillería en seguimiento a la instrucción de la presidenta Sheinbaum de consolidar el Modelo Humanitario de Movilidad «que ha arrojado buenos resultados».

«Para la presidenta Sheinbaum el tema migratorio representa una prioridad», dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la reunión.

La SRE indicó que trabajará de la mano con las otras dependencias del Gobierno sobre la modernización de la frontera, para atender de manera óptima la situación de los flujos migratorios y los retos de seguridad.

En esta primera reunión interinstitucional participaron los titulares de las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Bienestar, Ariadna Montiel; de Defensa Nacional, general Ricardo Trevila; y de Seguridad, Omar García Harfuch, entre otros funcionarios.

«Trabajaremos juntos por un Modelo Humanitario de Movilidad», expresó la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mientras que Ariadna Montiel aseguró que seguirán impulsando dicho proyecto de movilidad e informó que desde la Secretaría de Bienestar se continuará con la ayuda humanitaria para las personas migrantes a través de los albergues ubicados en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros.

Recientemente, al emitir su primer mensaje a los funcionarios de Relaciones Exteriores, el canciller Juan Ramón de la Fuente destacó el Modelo de Movilidad Humana, pero señaló que necesita pulirse.

Al aceptar que se ha agudizado la migración en muchas partes del mundo y que es un fenómeno que va a seguir creciendo, llamó a plantearlo con una mejor gestión «porque va a seguir creciendo».

«Es un buen concepto, es un buen modelo, necesitamos perfeccionarlo, necesitamos afinarlo, necesitamos cubrirlo, pero ciertamente nos dan una mejor perspectiva.

«La migración ha sido un fenómeno, ustedes lo saben muy bien, que ha estado con la especie humana desde sus orígenes, pero qué duda cabe que en los últimos años se ha organizado en muchas partes del mundo y la nuestra no es excepción, no tenía por qué serlo, es un fenómeno que va a seguir creciendo. Plantearlo como un problema a resolver a mi modo de ver es un error, hay que plantearlo como un fenómeno que requiere de una mejor gestión, de una mejor administración, porque va a seguir, y va a seguir creciendo», dijo.

«Tenemos buenos marcos de referencia y un modelo incipiente que me parece que es adecuado, vamos a trabajar entre todos para hacer de este modelo un mecanismo más funcional, que nos permita tener una mejor gestión ante los crecientes flujos migratorios, en donde entendamos cabalmente que es importante avanzar a una migración ordenada y regular, como lo planteamos, de hecho, México mismo, en el pacto de Marrakech, hace algunos años», agregó.