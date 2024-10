Cómo Evitar ser Víctima de Fraude al Comprar un Auto por Internet

*Ante el Creciente Número de Estafas.

Ciudad de México; 26 de Octubre.- La compra y venta de vehículos por Internet se ha vuelto una opción atractiva para muchas personas. En diversos portales y redes sociales podemos encontrar coches último modelo, de colección o usados a precio accesible.

Sin embargo, esta misma modalidad de compra también es atractiva para los ciberdelincuentes, quienes se aprovechan de los usuarios para estafarlos y robarles su dinero.

Por lo anterior, la Policía Cibernética y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han compartido una serie de recomendaciones que debes aplicar al comprar un auto o motocicleta en línea.

¿Cómo son las estafas al comprar autos en línea?

Aunque las estafas utilizan diferentes «ganchos» para atrapar a los compradores, un aspecto con el que se distinguen es la publicación de fotos llamativas y precios demasiado bajos.

Una vez que el comprador muestra interés, los estafadores se encargan de enviarle fotos del vehículo para generar «mayor confianza». Al mismo tiempo, prometen modalidades de pago accesibles y sin intereses.

Sin embargo, piden un anticipo de la compra. Es posible que utilicen el argumento de que ese dinero será utilizado para trámites del coche, como el alta de placas por cambio propietario.

El siguiente paso es citar al comprador para mostrarle el auto y cerrar la compra. ¡Cuidado! En este caso, los estafadores podrían agredir al interesado y quitarle su dinero. Y es que la estafa puede ocurrir en varios escenarios:

*El estafador pide el anticipo a la víctima, lo cita en un lugar y nunca llega, de tal modo que se quedan con el dinero.

*El estafador cita a la víctima, le muestra el auto y le dice que primero debe liquidar la compra mediante transferencia bancaria. Luego, finge un problema con el banco y no entrega el vehículo.

*En cualquier caso, comprar un auto o moto en línea se vuelve complicado, ya que no hay una institución que pueda responder por el robo. Por ello, procura comprar en agencias verificadas, investiga sus perfiles en Internet y consulta las reseñas de otros clientes.

Recomendaciones para comprar un auto en Internet:

¡Compra seguro! La Policía Cibernética y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) nos aconsejan lo siguiente:

*Comprueba los precios reales de los automóviles. Duda si es muy barato porque podría ser una estafa.

*Verifica la identidad del vendedor o comprador antes de hacer una transacción.

*Presta atención a señales de advertencia como fotos poco reales o editadas.

*Si el vendedor te da información confusa o no responde tus preguntas es otra señal de alerta.

*Si es un portal, busca reseñas de otros usuarios y comprueba que la URL sea real.

*Solicita al vendedor comprobantes de facturas, pago de tenencia e historial de accidentes.

*En el Registro Público Vehicular (Repuve) puedes ver si el vehículo fue robado mediante el número de placa o el NIV.

*No te reúnas con vendedores en lugares desconocidos.

*No realices ningún pago si el vendedor no te inspira confianza. Sun