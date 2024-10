Así Puedes Saber si Espían tu WhatsApp Desde Otro Dispositivo

Ciudad de México; 26 de Octubre.- ¿Sospechas que entraron a tu WhatsApp? A través de esta aplicación compartimos información confidencial, por lo que buscamos proteger nuestra cuenta con medidas contra hackers y espías.

Si ya blindaste tu cuenta y quieres verificar que nadie tenga acceso a ella, existe una herramienta para revisar los dispositivos en los que has iniciado sesión. ¿Quieres aprender a utilizarla? En Techbit te lo explicamos.

¿Cómo saber si otra persona tiene acceso a tu WhatsApp?

La única manera en que puedes saber si alguien te está espiando en WhatsApp es mediante la herramienta «Dispositivos vinculados», disponible tanto en Android como en iOS.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de la app, los dispositivos vinculados se utilizan para acceder a WhatsApp desde otro celular o computadora. Puedes vincular hasta 4 dispositivos a la vez con tu teléfono principal y comunicarte con tus contactos.

Sin embargo, dicha herramienta puede ser un arma de doble filo, ya que por un lado beneficia nuestra conectividad y por el otro puede volvernos vulnerables a hackers y espías. Por lo tanto, se recomienda monitorear la actividad de tu cuenta constantemente:

*Abre WhatsApp en tu celular.

*Ve al apartado «Ajustes».

*Entra en «Dispositivos vinculados».

*En la siguiente pantalla podrás ver los dispositivos en los que tu sesión se encuentra activa.

*Si no reconoces algún dispositivo, haz clic en él y presiona el botón «Cerrar sesión».

Junto a los dispositivos que están conectados, se mostrará la última hora, ubicación y el nombre. Esta información te ayudará a tener un mayor control sobre tu cuenta.

¿Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp ante el espionaje?

Verificación en dos pasos

Al activar la «verificación en dos pasos» deberás establecer un código de 7 o 8 dígitos. De manera periódica, WhatsApp te pedirá introducirlo para comprobar que eres el propietario de la cuenta.

Para configurarlo: Ve al apartado «Ajustes», entra en «Cuenta» y selecciona «Verificación en dos pasos».

Claves de acceso.

En este método, WhatsApp utiliza tu huella dactilar, rostro o la clave numérica que usas en tu teléfono para verificar la identidad del propietario.

Para configurarlo: Entra a «Ajustes», dirígete a «Cuenta», sigue por «Claves de acceso» y da clic en «Continuar». Cuando lo haya activado, necesitarás introducir tu huella o aprobar el reconocimiento facial para ver tus chats.

Bloqueo de aplicación.

El «Bloqueo de aplicación» es una función similar a las anteriores porque vigila que no entren a tu cuenta sin tu permiso.

Para configurarlo: Selecciona «Ajustes», entra en «Privacidad» y ve a «Bloqueo de aplicación». En seguida, la app de Meta te avisa que para entrar a tu cuenta necesitarás activar el reconocimiento facial. Sun