Niños Ucranianos son Usados Como Soldados por Rusia

Bruselas, Bélgica;26 de Octubre.- En su despacho localizado al norte de Kiev y decorado con coloridos dibujos de flores, árboles y frutas pintadas en acuarela, el fundador de la organización SaveUkraine, MykolaKuleba, examina junto con su equipo el estado de las operaciones de salvamento de niños trasladados ilegalmente de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa.

Una misión de rescate, programada la semana pasada, fracasó luego de que los adolescentes ucranianos identificados fueran trasladados, de último momento, del centro de adoctrinamiento ruso al frente de batalla para cavar trincheras.

La unidad de salvamento conoce la ubicación de dos ucranianos más. Se les sigue la pista desde hace tiempo, tienen 17 y 19 años, pero juntos han tenido un niño que ha nacido ruso. «Ellos quieren venir, pero el bebé tiene pasaporte ruso ¿Cómo le vamos a hacer? No hay mecanismo oficial al que podamos recurrir para tramitar su desplazamiento. El régimen ruso nunca lo permitiría», dice Kuleba.

El activista y antiguo Comisionado Presidencial para los Derechos de los Niños fundó SaveUkraine en 2014 para dar visibilidad a la problemática de la infancia tras la anexión ilegal rusa de la península de Crimea y la movilización separatista de fuerzas prorrusas en la región del Donbas. A partir de la invasión injustificada del presidente Vladimir Putin en 2022 y las evidencias de un plan que tiene la intención de remover de manera permanente a niños de su país para suprimirles su ADN ucraniano, comenzó a realizar operaciones de rescate.

Con cuatro brigadas, 60 vehículos y el apoyo de 200 empleados y voluntarios, ha logrado reunir a 515 niños con sus familiares.

En un foro convocado por el thinktank European Policy Centre para discutir el estado de los esfuerzos por devolver a Ucrania niños «secuestrados» por Rusia, Kuleba expuso lo difícil que resulta salvar a un niño, debido a que el gobierno de Putin está empeñado en no dejar ningún rastro sobre su paradero.

Las actas de nacimiento y sus pasaportes ucranianos han sido reemplazados por documentación rusa, en 99% de los casos los perfiles en redes sociales han sido borrados y no hay información pública sobre el paradero de huérfanos y menores separados de sus familias en el contexto de las hostilidades.

Algunos tenían sólo meses de nacidos cuando fueron llevados a Rusia y aquellos en edad de entender han sido sometidos a una perversa política de adoctrinamiento. «Los niños crecen creyendo que van a ser asesinados por ucranianos nazis armados por la OTAN», asegura.

Mariam Lambert, cofundadora de la organización Orphans Feeding Foundation, con sede en La Haya, Holanda, señala que los esfuerzos de rescate se están complicando.

Preocupa la situación de los niños que se están dando cuenta de su condición de víctimas; en lugar de quedar en libertad, los están encerrando en centros penitenciarios sin hacer distinción sobre su edad. Sun