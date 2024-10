Más de 766 mil Mujeres Registradas en Pensión Para Adultas Mayores

*Destaca Secretaría del Bienestar.

Ciudad de México; 28 de Octubre.- Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, destacó este lunes que al día de hoy se han registrado más de 766 mil mujeres para recibir la Pensión de Mujeres Adultas de 60 a 64 años.

En conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria informó que se han dispuesto 2 mil 600 módulos para este registro.

«Hasta el momento se han registrado 766 mil 825 mujeres. La meta de aquí al 31 de noviembre es un millón 200 mil mujeres, de tal manera que les invitamos a seguirse registrando.

«Recuerden que hay un calendario por letra para que se les dé mejor atención. Tenemos dispuestos 2 mil 600 módulos para el registro de las mujeres», explicó.

En Palacio Nacional, Ariadna Montiel indicó que en el Censo de Salud y Bienestar se han hecho un total de 889 mil 573 visitas casa por casa, de los cuales han sido 789 mil 077 a adultos mayores y 100 mil 496 personas con discapacidad.

«Estamos todos los Servidores de la Nación, las Servidoras de la Nación en estas actividades, tanto en el registro como en el censo casa por casa y en el apoyo de Acapulco (a damnificados por el huracán `John´)», agregó.

Luego de que en la Cámara de Diputados aprobaron ampliar la reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución sobre los programas sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los programas que planteó el expresidente Andrés Manuel López Obrador «van a ser constitucionales».

En su conferencia mañanera de este lunes 28 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó que el PAN fue el único partido que votó en contra de los programas sociales en San Lázaro.

«Resulta que votaron en lo general, pero en lo particular votaron en contra, en pocas palabras el PAN votó en contra de los programas de Bienestar en la Cámara de Diputados. Es importante que quede registrado en la memoria de las y los mexicanos», dijo la Presidenta.

En el Salón Tesorería comentó que el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, declaró que estaban en contra de los programas sociales.

«Es importante que los programas sean constitucionales porque pasan a ser derechos constitucionales, cualquier presidente o presidenta que venga después de nosotros tiene que cumplirlos porque están en la Constitución», declaró.

Acusó también que en el periodo neoliberal convirtieron los derechos fundamentales en mercancías: «El neoliberalismo no cree en los derechos de los pueblos, solo en el libre mercado».

Mencionó que debe haber participación de empresarios no ligados a la corrupción, pero también que el Estado debe garantizar derechos como la educación, la salud, y la vivienda.

«Los mínimos satisfactores para el bienestar de un mexicano o una mexicana deben ser derechos. Todos los mexicanos deben vivir con el mínimo indispensable y eso nos va a dar felicidad», expresó.

Apuntó que el que los programas del bienestar sean un derecho «es un avance muy significativo que muestra que México tiene un modelo propio de desarrollo».

«Que quedé muy claro que el PAN votó en contra de los programas sociales en la Cámara de Diputados», insistió la presidenta Claudia Sheinbaum.Sun