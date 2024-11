Biden Garantiza Transición Pacífica y Ordenada con Trump

*“La voluntad del Pueblo se Respeta”, Afirmó.

Ciudad de México; 07de Noviembrede 2024.- Luego de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que resultó ganador Donald Trump, el presidente Joe Biden garantizó una transición pacífica y ordenada con el republicano y resaltó que «la voluntad del pueblo se respeta».

En un mensaje a los estadounidenses, afirmó que «el poder lo da el pueblo» y defendió los comicios como justos y transparentes.

El mandatario estadounidense dijo que no se puede «amar a tu país solo cuando ganas», y garantizó una transición pacífica y ordenada con Trump.

En ese sentido pidió bajar la temperatura y se mostró esperanzado en que, sin importar por quién se haya votado, «podamos vernos no como adversario, sino como estadounidenses».

Biden defendió además su administración y aseguró que «es trabajo de ustedes». Aseveró que deja la economía más fuerte.

Sin mencionarlos, llamó a los demócratas y a quienes votaron por ellos a «seguir adelante y mantener la fe». «Los retrocesos son inevitables, pero rendirse es imperdonable. Perder no significa que nos hayan derrotado».

«Durante más de 200 años, Estados Unidos ha llevado a cabo el mayor experimento de autogobierno de la historia del mundo. No es una hipérbole. Es un hecho. Donde el pueblo vota y elige a sus propios líderes, y lo hace pacíficamente. Y estamos en una democracia. La voluntad del pueblo siempre prevalece».

Administración de Biden trabajará con equipo de Trump para la transición.

«Ayer hablé con el presidente electo Trump para felicitarlo por su victoria, y le aseguré que daría instrucciones a toda mi Administración para que trabaje con su equipo a fin de garantizar una transición pacífica y ordenada. Eso es lo que el pueblo estadounidense se merece», refirió.

En su mensaje, Biden también elogió a la candidata presidencial demócrata y actual vicepresidenta, Kamala Harris, «por su carácter».

En referencia a la derrota de los demócratas, retomó una frase que antes solía destinar al expresidente y ganador de las elecciones, el republicano Donald Trump. «No puedes amar a tu país solo cuando ganas».

Defendió lo logrado por su administración, subrayando que deja la economía más fuerte, y dijo que, ya que han pasado las elecciones es hora de «bajar la temperatura» y de «verse unos a otros como estadounidenses».