Trump Concede Nueva Prórroga a México y Canadá; Impone Aranceles Recíprocos a más de 60 Países

Los países más afectados son China, Vietnam, India, el bloque europeo y varias naciones con economías débiles.

*EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE ADVIRTIÓ QUE LA DECISIÓN DE EXCENTAR A SUS SOCIOS DEL T-MEC, ESTÁ SUJETA A QUE COMBATAN LA MIGRACIÓN ILEGAL Y EL TRÁFICO DE FENTANILO.

México y Canadá se libran de los nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, pero siguen sometidos a los anunciados para incitarlos a combatir la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, informó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca.

«En este momento, Canadá y México siguen sujetos a la emergencia nacional relacionada con el fentanilo y la migración, y ese régimen arancelario se mantendrá mientras persistan esas condiciones, y estarán sujetos a ese régimen, no al nuevo», declaró. Esto significa 25% de aranceles (10% para los hidrocarburos canadienses) salvo los productos contemplados en el T-MEC.



México tampoco aparece en la lista de aranceles recíprocos del presidente estadounidense. Antes anunció un gravamen base de 10% que, dijo, aplica a todos los países, además de tarifas diferenciadas por nación.Además de México, Canadá tampoco aparece en la lista de aranceles recíprocos.Sin embargo, este jueves entran en vigor los aranceles de 25% a automóviles extranjeros.Los vehículos ensamblados en México o Canadá estarán sujetos al impuesto de 25% únicamente sobre la parte de piezas sueltas que no procedan de Estados Unidos, pero el decreto establece que este gravamen «no se aplicará a las piezas de automóviles que califiquen para un tratamiento preferencial en virtud del T-MEC», hasta que se establezca un proceso para aplicar el arancel solamente «al valor del contenido no estadounidense de dichas piezas».El Departamento de Comercio también informó que el gobierno de Estados Unidos impondrá el viernes un arancel de 25 % a las latas de aluminio utilizadas para envasar cerveza.Además de lo anterior, los aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos entraron en vigor a mediados de marzo.ARANCELES A MÁS DE 65 PAÍSESEl presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó este miércoles la orden ejecutiva que oficializa los recientes anuncios sobre los aranceles a aplicar a mercados de todo el mundo.Trump confirmó la política de gravámenes recíprocos generalizados, que alcanzarán a todos los socios comerciales de Estados Unidos a los que acusa de, durante años, haber sido muy duros con Washington o de haber implementado esquemas que lo dejaron en desventaja.En un intento por poner fin a este escenario, el Presidente evaluó país por país la situación y definió una respuesta a medida para cada uno.Se trata de “aranceles recíprocos a países de todo el mundo… recíprocos quiere decir: ellos nos lo hacen a nosotros, y nosotros se lo hacemos a ellos”, aseguró en su intervención en la Casa Blanca.Así, por ejemplo, en el caso de China, Trump lo acusó de cobrar a Estados Unidos un 67% de aranceles y, en consecuencia, anunció la imposición de tasas del 34 por ciento.Ciertos países solo serán alcanzados por la cifra mínima del 10 por ciento, por lo que la ecuación acaba en igualdad de condiciones para todas las partesLos países de la Unión Europea, otro de los principales actores afectados por esta política, también se verá alcanzada por una tasa del 20%, en respuesta a las propias contra Washington, del 39 por ciento.En el caso de Vietnam, la contramedida estadounidense será del 46% por ciento, frente al 90% que impone la nación asiática, mientras que en el caso de Taiwán serán de 32%.Japón se verá alcanzada por tasas del 24%, casi la mitad del 46% que cobra a Washington, a la par que India deberá afrontar aranceles del 26% en respuesta al 52% que mantiene vigente.Para Corea del Sur, Trump definió una respuesta de exactamente la mitad de los aranceles cobrados (50% a 25%).En tanto, para Tailandia será del 36% frente al 72% que impone el país, para Suiza del 31% frente a su 61% y para Indonesia del 32%, en respuesta al 64% establecido.Otros países mencionados por el Presidente en su presentación son Malasia (24%), Camboya (49%), Sudáfrica (30%), Bangladesh (37%), Israel (17%), Filipinas (17%), Pakistán (29%), y Sri Lanka (44%).ARANCELES ALCANZARÁN A TODOS LOS BIENES IMPORTADOSAsimismo, Nicaragua deberá enfrentarse en adelante a un pago de aranceles del 18% a no ser que retraiga los propios del 36 por ciento, al igual que ocurrirá con Noruega en un 15%, exactamente la mitad de lo establecido por su Gobierno para Estados Unidos.Jordania sigue este esquema y afrontará una contramedida de la mitad de su impuesto (20%), al igual que Nueva Zelanda (10%) y Myanmar (44%).En el caso de Costa Rica y Ghana, se les aplicará el 10% común para todos los países, pese a cobrar a Estados Unidos una tasa del 17%, al igual que a Ecuador y Trinidad y Tobago, que cobran un 12% cada uno.Madagascar pagará un 47% de impuestos en respuesta a su cobro del 93 por ciento, Túnez lo hará en un 28% por su 55 por ciento, Kazajistán en un 27% por su 54 por ciento, Serbia en un 37% por su 74 por ciento, Costa de Marfil en un 21% por su 41 por ciento, Laos en un 48% por su 95 por ciento.Para otros países la ecuación entre aranceles acusada por Washington y la respuesta estadounidense es del 59%-30% para Argelia, 99%-50% para Lesoto, 80%-40% para Mauricio, 63%-32% para Fiyi, 73%-37% para Liechtenstein, 76%-38% para Guyana, 70%-35% para Bosnia Herzegovina, 27%-14% para Nigeria, 42%-21% para Namibia, 47%-24% para Brunéi, 20%-10% para Bolivia, 29%-15% para Venezuela, 65%-33% para Macedonia del Norte, 15%-10% para Papúa Nueva Guinea, 34%-17% para Malaui, 49%-10% para Afganistán, 35%-18% para Zimbabue, 81%-41% para Siria y 44%-22% para Vanuatu.Por último, siguiendo el mismo esquema, el listado comprende a Moldavia, con 61%-31%; Angola, con 63%-32%; la República Democrática del Congo, con 22%-11%; Mozambique, con 31%-16%; Zambia, con 33%-17%; Irak, con 78%-39%; Camerún, con 22%-11%; Uganda, con 20%-10%; las Islas Malvinas, con 82%-41%; San Pedro y Miquelón, con 99%-50%; Santa Helena, con 15%-10%; Nauru, con 59%-30%; Guinea Ecuatorial, con 25%-13%; Libia, con 61%-31%; Chad, con 26%-13; las Islas Norfolk, con 58%-29%; y Reunion, con 73%-37%.Algunos de esos casos son: Perú, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Guatemala, Honduras, Egipto, Arabia Saudita, El Salvador, Marruecos, Reino Unido, Brasil, Singapur, Chile, Australia, Omán, Uruguay, Bahamas, Ucrania, Bahréin, Turquía, Qatar, Islandia, Kenia, Haití, Panamá, Etiopía, Liberia, las Islas Vírgenes Británicas, Mónaco, Uzbekistán, República del Congo, Yibuti, Polinesia Francesa, Islas Caimán, Kosovo, Curazao, Ruanda, Sierra Leona, Mongolia, San Marino, Antigua y Barbuda, Bermudas y Colombia.La mayor sorpresa de las placas difundidas por la Casa Blanca fue la ausencia de México y Canadá en ellas, que desde comienzos de año han estado inmersos en intercambios y cruces diplomáticos con Estados Unidos.Esto se debe a que, en el caso de ambos países, no se aplican aranceles sobre las importaciones desde Estados Unidos, como parte del Tratado de Libre Comercio entre las tres partes, conocido como T-MEC.Trump confió en que “con estas acciones vamos a lograr hacer de Estados Unidos un gran país nuevamente”. “Esta va a ser la era dorada de Estados Unidos”, aseguró el republicano. 