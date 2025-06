Comerciantes Esperan Repunte en Ventas por el Día del Padre

*Este Domingo 15 de Junio.

Tapachula, Chiapas 12 de Junio del 2025.- Comerciantes del centro de la ciudad de Tapachula, esperan un repunte en las ventas con motivo de los festejos del “día del padre”, que en esta ocasión será este domingo 15 de junio. Aunque se considera que este día no es tan importante como el día de las madres, en términos de movilidad económica.

Lo anterior se desprende de la entrevista con José Elmer Aquíahuatl Herrera, presidente de ACEPITAP, quien manifestó que, en este momento de poca movilidad económica, prácticamente cualquier festividad “es una bocada de aire fresco” para los comercios locales, quienes en las últimas semanas viven una difícil situación económica, derivado de las bajas ventas.

“De acuerdo a las ventas normales, se da un incremento de un 40 a 50% aproximadamente, no es tan grande como en el Día de las Madres, pero sí hay ese movimiento. En el Día de las Madres es muchísimo mayor, es cuatro o seis veces mayor, en ese día las ventas se van en un 200, 250 aproximadamente, dependiendo del giro”, reconoció.

Subrayó que, con la festividad antes mencionada, los giros beneficiados son diversos, como ropa, accesorios para caballero, globos, restaurantes, etcétera.

Apunto que esta festividad, si no se ha incrementado, por lo menos se ha mantenido y ayuda un poco en la movilidad económica en el comercio local. Sobre todo, porque la festividad será en domingo, y es un día familiar, en donde la costumbre es pasar el día en familia.

Finalmente, el dirigente de los comerciantes, invitó a la población en general a visitar los comercios del centro, en donde existe una gran variedad de productos y servicios para festejar a papá el próximo domingo. EL ORBE/ JC.