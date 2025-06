Varias Escuelas No han Regularizado los Predios Donde Están Establecidas: Docentes

*Toman Instalaciones de la Unidad Administrativa.

Tapachula, Chiapas 12 de Junio del 2025.- Las escuelas de la región costa-Soconusco se encuentran en predios que no han sido regularizados, o en su defecto tienen problemas en su escrituración, porque tienen mal los nombres de las instituciones o tienen errores. Desafortunadamente las Secretaria de Educación Pública no ha implementado un programa para realizar esta proceso, y todo se lo deja a los directivos y padres de familia en las instituciones educativas.

Esta problemática fue dada a conocer por la Profesora, Martha García, de la comisión de pedagogía de BAMOS 40, quien explicó que lamentablemente existe un total desinterés de las autoridades educativas, para atender el mantenimiento de las escuelas en nivel preescolar, primaria y secundaria.

“El llamado es al pueblo en general. Estamos exigiendo nuestros derechos, porque la sociedad es la que sale más afectada. Por parte del gobierno no hay una política de mantenimiento a las escuelas”, denunció.

La dirigente sindical expuso que las autoridades no han designado un presupuesto para las escuelas, y en contra parte está pidiendo una regularización de los predios escolares.

El escenario es de preocupación -dijo- porque cada directivo, junto con los padres de familia tendrán que hacer un proceso de regularización de los predios en donde se encuentran las escuelas.

Cuestionada sobre cuantas escuelas son las que tienen esa problemática, manifestó que prácticamente son todas.

Y puso como ejemplo el kínder que todos conocemos en Tapachula como Carmen de Acebo, ubicado en el centro de la ciudad, y que en las escrituras aparece como Teófilo Acebo. Por lo que en este caso tendrán que hacer un juicio, y en ese proceso también se corre el riesgo de que muchos predios queden a nombre del municipio.

Aclaró que las escuelas no están en predios irregulares, el problema es que los terrenos en muchos de los casos fueron donados hace años. Pero no existe la documentación para comprobar que están regularizadas.

*Toman Maestros las Instalaciones de la Unidad Administrativa en Tapachula*

Un grupo de 40 trabajadores de la educación de las Bases Magisteriales Organizadas (BAMOS 40). Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, se manifestaron por la mañana de este jueves, en la entrada principal de la Unidad Administrativa, en la zona sur de la ciudad de Tapachula.

Encabezados por el Profesora, Martha García comisión de pedagogía de BAMOS 40, tomaron los accesos principales del inmueble que alberga a varias dependencias gubernamentales, y colocaron pancartas alusivas a sus exigencias.

Dentro de las demandas a las autoridades educativas y a nivel federal, se encuentra la abrogación de la Reforma Educativa; abrogación de la Ley del ISSTECH por afectar el sistema de pensiones, y no solo afecta al magisterio, sino a todo aquel que cotice en el ISSTECH, y la compactación del pago salarial a personal administrativo.

Los docentes también están exigiendo el pago inmediato de PRODENT a los niveles de interinos.

Estas movilizaciones, forman parte de las protestas que realiza el magisterio organizado a nivel nacional.

Por el momento, los docentes se encuentran en espera de ser atendidos por autoridades estatales, ya que en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se encontraba una comisión negociando las demandas de los trabajadores. Mientras tanto advirtieron que no levantarían el plantón. El ORBE/ Ernesto L. Quinteros.