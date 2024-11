Costo de Refinería Dos Bocas Supera los 20 mil MDD

*Informa el Gobierno Federal.

Ciudad de México, 20 de Noviembre.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum detalló información sobre el costo de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, el cual es de 20 mil 168 millones de dólares, de acuerdo con información del Paquete Económico 2025 dado a conocer la semana pasada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el sexenio anterior se dejó de actualizar el monto, además de que se aseguró que las instalaciones ya estaban en operación plena, pese a estar en pruebas. En los mismos documentos presentados hace un año en el plan presupuestario y fiscal del gobierno anterior, las cifras de inversión aparecían en ceros.

No obstante, el nuevo gobierno actualizó los montos y resulta que la suma de la inversión de 2019, con la estimación de lo que se va a invertir en la refinería en 2024, arroja un total de 399 mil 172 millones de pesos. Considerando los tipos de cambio para cada año, el monto llegó a 20 mil 168 millones de dólares.

En la Exposición de Motivos del Paquete Económico 2025 se incluyeron los montos que se han erogado en el proyecto y en cada uno de los documentos de Criterios Generales de Política Económica de 2019 a 2024 se incluye el tipo de cambio promedio con el que debe realizarse la conversión a dólares, como lo hacía el gobierno anterior.

«El costo oficial ya lo están reconociendo, en nada beneficia que en algún momento salga el costo real y se lo quieran adjudicar a ella. No quiere volver a tener problemas como los del Metro Línea 12», dijo Susana Cazorla, socia consultora de SICEnrgy, a EL UNIVERSAL.

«Además, se está previniendo que Pemex no está suministrando los productos que debería, que es algo que eventualmente va a tronar. Así se le asigna el sobrecosto a Rocío Nahle (ahora exsecretaria de Energía) y al expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque la posibilidad de que los contratos salgan mal o que hayan sido mal adjudicados es muy alto».

Promesas sin cumplir

En 2019, cuando se conceptualizó el proyecto, AMLO aseguró que se iba a construir dicha obra con una inversión de 8 mil millones de dólares y que iba a concluir en tres años, para que en 2022 se alcanzara la autosuficiencia en hidrocarburos, es decir, dejar de importar gasolinas y diesel.

No obstante, esos tres objetivos se incumplieron. Actualmente el país importa seis de cada 10 litros que se consumen en el mercado local y, si bien los precios promedio de los combustibles automotrices no aumentaron por encima de la inflación, subieron al menos 25% en el último sexenio.

Para Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura (Imexdi), el hecho de que se transparente la información es un buen indicio que debería ser el camino a seguir en todas las obras de infraestructura y, en general, para el ejercicio de recursos públicos.

«Hemos vivido un sexenio con el anterior presidente en el que se obstaculizaba el acceso a la información y había opacidad», dijo.

Del incremento en el costo de la refinería, señaló que se comienza a ver que es un proyecto absurdo, pues se planeó con una expectativa de producir 2.6 millones de barriles diarios de crudo, y este gobierno ya redujo la proyección a 1.8 millones para todo el sexenio.

«Tenemos ahora una refinería sin petróleo, y no habrá cómo abastecerla, sin contar con el daño ecológico», destacó Gamas.

El monto aún puede subir

Ramsés Pech, analista del sector energético por Caraiva y Asociados, explicó que, conforme a las propias estimaciones del gobierno, en este sexenio se va a continuar exportando crudo, lo que significará que el hidrocarburo se deberá importar en algún momento para satisfacer la demanda de las seis refinerías viejas y la nueva.

«Por lo que vemos en las estimaciones de la propia Secretaría de Energía sobre producción de petrolíferos, la refinería Dos Bocas comenzaría a operar plenamente en 2027, por lo que los costos aún pueden ser mayores», apuntó.

Este proyecto ha enfrentado problemas desde un inicio, de acuerdo con expertos, ya que no siguieron procedimientos técnicos y se priorizaron las metas políticas.

Además, se han sumado obras como un gasoducto, una planta de cogeneración y también se han tenido que agregar obras de almacenamiento y transporte. La Agencia Internacional de Energía estimó en 2023 que la refinería va a operar a toda capacidad hasta 2025.

Entre las previsiones del nuevo gobierno para la petrolera dirigida por Víctor Rodríguez Padilla, la operación puede mejorar a partir de la puesta en marcha de la refinería Olmeca y dos coquizadoras más en Tula y Salina Cruz.

No obstante, los expertos aún dudan si eso será suficiente para revertir las pérdidas históricas del área de refinación de Pemex. Sun