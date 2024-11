Iglesia Católica se Pronuncia por Violencia en Sinaloa

«No es Normal Tanta Anarquía», Afirma.

Culiacán, Sin.;24 de Noviembre.- En la misa dominical de mediodía, en la catedral de Nuestra Señora del Rosario, en su mensaje pastoral, el rector del Seminario, padre Ramón Alberto Ibarra Ayala, afirmó que no es normal que a diario aparezcan en la capital del Estado personas muertas.

Durante la misa dijo que lo que se vive, da la impresión que se vive a la anarquía, por lo que instó a los feligreses no justificar lo que sucede, en una evolución, en la que muchas personas aducen que es normal lo que sucede, no sólo en el tema de la seguridad, sino en los comportamientos sociales.

El presbítero Ibarra Ayala, quien suplió en la misa dominical, al obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñonez, señaló que no debemos acostumbrarnos a los cambios que se están dando y justificarlos, como es el caso que hoy en día, las jovencitas, acuden a visitar a los novios a sus casas y se quedan a dormir con ellos.

Indicó que el hecho que mucha gente tenga nuevas conductas, entre ellas las delictivas, no son normales, por lo que se debe hacer una evaluación de lo que pasa, sin justificar que ello sucede, como es el caso de los asesinatos.

En su mensaje, el padre Ramón Alberto explicó que en el mundo hay varias formas de gobierno, en Europa, está la monarquía que es un símbolo, sin poder de decisión; en algunos países de Sudamérica están las dictaduras, y en México, está la democracia, cuyas autoridades son electas a través del voto.

Subrayó que es a través de las urnas, donde los ciudadanos, ejercen su voluntad depositando sus votos, pero, en este proceso, se pueden dar actos de corrupción, por lo que las autoridades deben vigilar que ello no suceda.

Pero, aclaró que, en este proceso democrático, ello no implica que por el hecho que una mayoría justifique que lo que sucede es lo normal, se debe aceptar tal cual, puesto que hay voces que no lo pueden aceptar, por ir en contra de debe ser una forma de vida digna.Sun