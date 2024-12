Infonavit Otorga Créditos Pese a mal Historial en Buró

*Hasta 85% del Monto Autorizado.

Ciudad de México; 02 de Diciembre de 2024.- A diferencia de otras instituciones, si tu comportamiento de pago sobre otros financiamientos no ha sido tan bueno, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no te negará el acceso a un crédito.

Cuando inicias el trámite para obtener cualquier tipo de financiamiento, ya sea que quieras comprar un auto, una casa o simplemente obtener una tarjeta de crédito, lo primero que hacen los bancos es revisar tu historial crediticio, también conocido como buró de crédito.

Este documento refleja cuál ha sido tu comportamiento de pago sobre otros préstamos y, dependiendo de que tan bueno o malo sea el resultado, el banco decide si te otorga el crédito o rechaza tu solicitud.

En la mayoría de las instituciones financieras esta verificación es un requisito obligatorio para obtener el préstamo; sin embargo, cuando inicias el trámite para obtener un crédito con el Infonavit y comprar una casa, la consulta de tu historial crediticio es opcional.

Esto quiere decir que, el Infonavit sí te puede otorgar el crédito que solicitas, siempre y cuando cumplas con los requisitos de precalificación, aunque no autorices la revisión de tu historial crediticio.

Toma en cuenta que, aceptar la consulta te conviene porque:

*Si tu comportamiento de pago no es bueno, obtendrás el 85% del monto total del financiamiento al que tendrías acceso.

*Si el resultado es regular, el monto de financiamiento será de hasta el 90%.

*Si tu historial es bueno, accederás al 100% del monto de financiamiento aprobado.

*En cambio, si rechazas la revisión en buró de crédito, solo obtendrías el 60% del monto total del crédito al que tendrías acceso.

Recuerda que, para comprar una casa nueva o existente con un Crédito Infonavit, lo primero que debes hacer es precalificarte para saber si cumples con los requisitos para obtener el financiamiento.

En este proceso, el Infonavit considera tu edad, salario, el ahorro que tienes en tu Subcuenta de Vivienda, el tiempo de cotización continua al Instituto y otros factores que están relacionados con la empresa para la que trabajas.

Para saber si cumples con los requisitos de precalificación ingresa a Mi Cuenta Infonavit.

Si aún no te registras, hazlo de forma gratuita y sin intermediarios; solo necesitas tu Número de Seguridad Social (NSS), CURP, RFC y proporcionar tus datos de contacto.Sun