Banamex Pide a sus Clientes Mantenerse Alertas

*Ante Posibles Intentos de Fraude.

Ciudad de México; 02 de Diciembre de 2024.- Este lunes, Citi y Banamex anunciaron formalmente su separación después de 20 años de operar de manera conjunta en el país, con lo que cada institución se enfocará en sus fortalezas para atender a sus clientes y competir en el sistema financiero mexicano.

De acuerdo con Banamex, se trata además de una nueva etapa para el banco, en la que los cerca de 20 millones de clientes pueden estar tranquilos, pues, su dinero está seguro.

«Pueden tener toda la confianza de que su dinero está seguro; su número de cliente, su número de cuenta y su cuenta CLABE se mantienen exactamente como las conocen. No hay cambios en los productos que tienen contratados con el banco, como su cuenta de débito, tarjeta de crédito, crédito hipotecario, crédito PyME, préstamo de nómina o inversiones», dijo Banamex.

En tanto, destacó que los clientes de Afore Banamex, así como los de seguros y los servicios y beneficios que reciben, se mantienen también sin cambios.

«Todos los atributos de la oferta de valor del banco continúan, como son las preventas, los Puntos Premia y los ThankYouPoints», dijo.

Banamex señaló que es importante que los clientes se mantengan alerta ante posibles intentos de fraude.

«Banamex no los contactará para solicitar que hagan trámite alguno, cambio o transacción con motivo de la separación», alertó.

Clientes no deberán hacer ningún trámite.

Banamex aseguró que los canales de atención continuarán operando con normalidad, por lo que las casi mil 300 sucursales, 100 Centros de Atención para el Retiro (CAREs), más de 9 mil 100 cajeros automáticos en todo el país, Apps Citibanamex Móvil y Afore Móvil Citibanamex, así como BancaNet, funcionarán como siempre.

En tanto, el número del Centro de Atención Telefónica (55 12 26 26 39) está preparado para atender cualquier duda, si así lo requieren.

«En esta nueva etapa de Banamex enfocaremos nuestros recursos e inversiones en acelerar nuestra agenda digital, robustecer nuestra operación de principio a fin, atraer con dinamismo al segmento joven, profundizar nuestra penetración en las regiones e impulsar al empresariado de todo el país. ¡Estamos orgullosos de nuestro legado y muy entusiasmados por el futuro!», destacó Manuel Romo, director general del Grupo Financiero Banamex.

El directivo aseguró que sus clientes pueden tener la tranquilidad de que su patrimonio está seguro y que cuentan con la cercanía y asesoría de Banamex para atender sus necesidades financieras, utilizando y contratando sus productos y servicios como hasta hoy.

Por más de 140 años, el Banco Nacional de México ha acompañado a los mexicanos, a sus familias y a sus empresas en la construcción de su patrimonio y en la realización de sus sueños y proyectos.Sun