Si yo Fuera Trump Haría Pacto de Seguridad con México: Ken Salazar

Ciudad de México; 10 de Diciembre de 2024.- Ante el próximo cambio de gobierno en Estados Unidos en enero próximo, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, declaró que si él fuera Donald Trump, haría un pacto con México de seguridad de América del Norte.

«Si yo soy el presidente Trump, que no lo soy, y no estaré trabajando por él. Si yo fuera él, yo lo que hiciera es hacer un pacto con México de seguridad de América del Norte, pero tiene que incluir el desarrollo y el marco que nosotros hemos desarrollado con el gobierno de México.

«Primero, de atender las causas; segundo, de ver las vías legales (…) Y lo tercero es de asegurar fronteras», declaró el diplomático estadounidense, tras sostener en su residencia una reunión con empresarios y con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Agregó que da «ideas» a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch, y Juan Ramón de la Fuente, de Relaciones Exteriores: «Yo veo con optimismo, que la seguridad va a llegar a mejor lugar». Indicó que para tener seguridad en México se necesitan recursos y coordinación con los estados.

«Es que tengamos un entendimiento claro entre Estados Unidos y México. Desde los tiempos, antes de llegar el presidente López Obrador se descompuso la relación en términos de seguridad, nosotros hemos ido hecho bastante en cuidar una relación nueva, por eso los cárteles, el cártel de Sinaloa se está desmantelando y eso le doy el crédito al Gobierno de México», señaló al destacar el trabajo de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.

«Con seguridad hay prosperidad», añadió. Ken Salazar reiteró que debe haber confianza en la Corte: «Conozco muchos lugares en el mundo donde la democracia no funciona porque no hay un Poder Judicial fuerte, entonces es la confianza de nosotros que se tenga un Poder Judicial fuerte con estas reformas que se han hecho».

Sobre los dichos de Donald Trump sobre migración y otras amenazas que ha hecho como en aranceles, en los que ha mencionado una deportación masiva, el embajador Salazar refirió que habrá oportunidad «en todo»: «Es parte, en la vista mía de un tiempo donde muchas cosas van a estar en la mesa».

«Hay oportunidad de hacer cosas buenas, hay oportunidad también de hacer cosas malas que van a lastimar a mucha gente, y ojalá se pueda llegar a una unidad entre demócratas, republicanos y el presidente Trump para hacer las reformas que vienen de una manera que van a proteger a los migrantes», dijo.

«Hay que ver si vienen realidades, cosas difíciles. Ojalá que se puedan hallar las oportunidades, que haya solución, es lo más importante», agregó al destacar los proyectos de migración que se implementaron en el sur-sureste de México. Insistió en que se requiere una frontera segura con planificación conjunta e inversión. Sun