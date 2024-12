Organizaciones Sindicales Exigen Diálogo con Sheinbaum y Diputados

Ciudad de México; 16 de Diciembre de 2024.- La Asociación General de las y los Trabajadores, que agrupa a decenas de sindicatos, expresó su desacuerdo con la reforma a la Ley del Infonavit que se aprobó la semana pasada en el Senado y demandó diálogo con la Cámara de Diputados y con la presidenta Claudia Sheinbaum para exponer sus puntos de vista, a fin de que se tomen en cuenta sus propuestas.

En conferencia de prensa encabezada por los dirigentes del sindicato de telefonistas y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Francisco Hernández Juárez, y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, advirtieron que no permitirán que se pongan en riesgo los ahorros de los trabajadores, por lo que anunciaron que ya se preparan movilizaciones para detener esa reforma.

Hernández Juárez afirmó que la celeridad con que se aprobó la reforma en el Senado y el tono de la iniciativa tiene muy preocupado a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales. Por ello, informó que ya le enviaron a la presidenta Sheinbaum una solicitud para que pueda recibirlos y entablar un diálogo constructivo.

«A ciencia cierta nos sorprendió cuando menos el tono de la presentación, cuando menos yo me enteré por una llamada en el transcurso de la noche de que había sido presentada esta iniciativa y para el otro día en la mañana ya estaba aprobada, lo que me generó mucho desconcierto», señaló.

«La verdad es que empezamos a tener información de cuáles eran los términos de la iniciativa y notamos que venía más en el sentido de modificar su estructura, el diseño de sus órganos de control y eso a nosotros nos genera preocupación», enfatizó el dirigente de los telefonistas.

Por su parte, el líder de la CROC, Isaías González Cuevas, advirtió que ninguna reforma que tenga que ver con las y los trabajadores debe impulsarse sin la participación de ellas y ellos, por lo que pidió a los diputados que respeten el derecho de audiencia y se establezca un Parlamento Abierto para que se escuchen las preocupaciones y las propuestas de quienes representan la fuerza laboral del país.

«Yo creo que ese derecho deben de respetarlo, de que este parlamento abierto o el diálogo deben de existir y ahí en ese diálogo que nos escuchen nuestro punto de vista, porque la iniciativa que ya fue aprobada en el Senado la vemos que no está completa», remarcó.

González Cuevas aseguró que «hay cosas que nos van a dejar en estado de indefensión», por lo que es urgente que la Cámara de Diputados inicien un Parlamento Abierto, así como lo hicieron con los empresarios en el caso de la reforma del outsourcing. «A ellos sí les dan la oportunidad y a nosotros no», señaló.

En tanto, Rodolfo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), informó que en los próximos días se dará a conocer el calendario de movilizaciones de los trabajadores para exigir que se dé marcha atrás a la reforma a la Ley del Infonavit en los términos en que se aprobó en el Senado.

«Hubo una pequeña amenaza con el gobierno de Peña Nieto, estando de director Alejandro Murat, que pretendían tomar la reserva de la subcuenta de vivienda para crear el fondo de desempleo y la universalización de la salud en México y no nos dejamos, fuimos al Senado de la República, luchamos ahí la UNT y el Congreso del Trabajo juntos y les echamos abajo esa pretensión.

“Ahora estamos haciendo lo mismo, porque no solamente defendemos la estructura del Infonavit, sino tenemos que defender los recursos que son de los trabajadores, no son del gobierno, aquí que no haya confusión, no son del gobierno, son de los trabajadores y si se pretende dar un destino diferente a los recursos de los trabajadores, yo creo que todo el movimiento obrero no está de acuerdo», advirtió.Sun