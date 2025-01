Descartan Emergencia Sanitaria por Nuevo Virus en China

* Con Síntomas Parecidos a un Resfriado.

Ciudad de México; 04 de Enero de 2025.- Los casos de metapneumovirus humano (HMPV) en China han aumentado en los últimos días, situación que ha desencadenado preocupación en redes sociales ante el surgimiento de una «nueva pandemia» a tan solo cinco años del brote internacional de coronavirus. Sin embargo, ante este repunte de la enfermedad en el país asiático, el infectólogo y catedrático Alejandro Macías ha descartado que se trate de una situación de riesgo.

De acuerdo al doctor, en China no existe ninguna declaración de emergencia sanitaria, sino que la nación se ha limitado a informar respecto al incremento de incidencia del virus en varias regiones por motivos estacionales y climatológicos.

Explicó que en algunas regiones el HMPV predomina, pero que de ninguna manera se trata de una situación de alerta ni mucho menos del «inicio de una pandemia».

El metapneumovirus humano es un virus presente en la población mundial desde principios del siglo XXI. Según el catedrático, el aumento de casos fue lo que generó alarma.

¿Qué es el virus HMPV?

El metapneumovirus humano es una infección respiratoria que afecta sobre todo a niños y adultos mayores. Este patógeno se caracteriza por provocar síntomas parecidos a los de un resfriado común, como dificultad para respirar, tos, secreción nasal y dolor de garganta.

Los síntomas pueden variar en intensidad dependiendo de la gravedad de la infección y del historial clínico particular de cada paciente.

En los casos más graves, como los de personas con condiciones patológicas preexistentes, la infección puede ocasionar complicaciones avanzadas como neumonía y complicaciones en enfermedades respiratorias crónicas.

De acuerdo a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este virus fue detectado por primera vez en 2001 en Países Bajos, por lo que no se trata de una enfermedad nueva. Sun