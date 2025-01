Inicia Entrega de Tarjetas Para Beca Rita Cetina

* Más de 4 Millones de Estudiantes Registrados.

Ciudad de México; 05 de Enero de 2025.- El Gobierno de México continúa este 2025 con la entrega de apoyos de los diversos programas sociales impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre los que se encuentra la Beca Rita Cetina para estudiantes de nivel secundaria.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) la distribución de tarjetas inicia a partir de este primer mes del 2025 y la convocatoria se difundirá a través de correo electrónico -registrado en la plataforma previamente-, planteles escolares y el buscador de estatus de la beca-https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/-, para conocer la fecha y lugar de la entrega.

Por otra parte, durante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum Pardo el pasado 16 de diciembre, Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), informó que a partir del próximo 20 de enero inicia la entrega de tarjetas a familias que registraron a más de 4 millones de estudiantes de secundaria.

La SEP, a través de la CNBB, detalló que el Coordinador Nacional, Julio León Trujillo, estará al frente de los operativos de entrega, los cuales se llevarán a cabo en las escuelas públicas de nivel secundaria de las 32 entidades.

¿Cómo recojo la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

Para recibir la tarjeta el padre, madre o tutor debe presentarse en la fecha y lugar asignados con original y copia de:

*Identificación oficial vigente

*Comprobante de domicilio

¿Qué pasa si no recojo mi tarjeta?

En caso de que por cualquier razón no puedan asistir al lugar en la fecha y hora solicitada, la entrega de la tarjeta será reprogramada, esto con el fin de que nadie se quede sin el apoyo económico.

¿Qué es la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina es un programa dirigido a estudiantes de secundaria en México que estudian en escuelas públicas y tiene como propósito que estos no deserten de sus estudios por lo cual el gobierno brinda un apoyo económico.

Este apoyo será bimestral por un monto de mil 900 Pesos, y un adicional de 700

Pesos en caso de haber registrado a más de un estudiante. Sun