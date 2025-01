Piden al Gobierno Anticiparse a Posible ola de Covid

Ciudad de México; 05 de Enero de 2025.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, expresó su «profunda preocupación» por la posible llegada de una nueva ola de Covid-19 en México en las próximas semanas, según proyecciones de expertos.

«Es urgente que el Gobierno Federal no caiga en la improvisación y que, con base en la experiencia acumulada, se actúe de manera anticipada para evitar que el país enfrente nuevamente una crisis sanitaria como la que hubo en la pandemia», afirmó.

El senador guerrerense manifestó su preocupación ante el repunte de casos en Estados Unidos, donde uno de cada 50 habitantes ha sido infectado recientemente. Añorve advirtió que, dado el constante flujo de personas entre ambas naciones, es fundamental que la Secretaría de Salud tome medidas inmediatas para evitar que el escenario de contagios descontrolados se replique en nuestro país.

Destacó que, de acuerdo con los últimos reportes, se prevé que el primer pico de contagios de SARS-CoV-2 en 2025 ocurra a mediados de enero, lo que coloca a las autoridades sanitarias en una situación crítica que requiere respuestas inmediatas.

«El Grupo Parlamentario del PRI exige que se implementen medidas preventivas claras y efectivas, tales como el refuerzo en la distribución de vacunas contra las variantes predominantes, la ampliación de la capacidad hospitalaria, y el suministro constante de medicamentos esenciales y equipo de protección personal para el personal médico», apuntó.

También subrayó la importancia de coordinar esfuerzos con los gobiernos estatales y municipales para garantizar que todas las entidades del país cuenten con los recursos necesarios para enfrentar una emergencia sanitaria.

Por su parte, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, exhortó a la Secretaría de Salud a dar certeza sobre la disponibilidad y distribución de todas las vacunas contra el coronavirus, recordando que, aunque la campaña de vacunación invernal inició en octubre de 2024, se están utilizando principalmente biológicos como Abdala y Sputnik, que no han sido actualizados para las nuevas variantes.

«Es inaceptable que, mientras otros países protegen a su población con vacunas de última generación contra el SARS-CoV-2, en México sigamos dependiendo de biológicos limitados y sin un plan claro de adquisición de dosis actualizadas. Exigimos una estrategia integral que incluya la compra de vacunas más eficaces y la distribución oportuna del biológico nacional Patria», señaló el legislador campechano.

«El Gobierno debe asumir su responsabilidad y asegurar el abasto suficiente de vacunas eficaces contra el coronavirus, tanto para los grupos vulnerables como para la población general. La protección de los mexicanos no puede estar sujeta a decisiones tardías o improvisadas. Exigimos que se destinen recursos suficientes y se priorice la salud como una verdadera política de Estado», recalcó el dirigente priista.

Según cifras oficiales, durante la pandemia en México murieron más de 330 mil personas; sin embargo, estudios sobre el exceso de mortalidad realizados por el Inegi señalan que la cifra real de fallecimientos relacionados con esta enfermedad podría superar las 788 mil personas.