Estamos Preparados Ante Amenaza de Deportación de Trump

Ciudad de México; 06 de Enero de 2025.- Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que el Gobierno de México está preparado ante la amenaza de una deportación masiva del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y admitió que el Botón de Alerta para auxiliar a connacionales aún falta ser liberado por Apple y Android.

Tras participar en la 36 Reunión de Titulares de Embajadas y Cónsules 2025, el canciller Juan Ramón de la Fuente reiteró que la relación con Estados Unidos se va a mantener y «vamos a seguir siendo muy celosos de nuestra soberanía y nuestros principios».

«Yo les diría que estamos preparados y que se han tomado los pasos preventivos iniciales que había que tomar y vamos a esperar que las conversaciones y las pláticas, ahora que entre ya en funciones el nuevo presidente y su equipo, pues nos pueda permitir seguir avanzando (…) No habrá subordinación de nuestros principios constitucionales», declaró De la Fuente.

«Las acciones que se están tomando, que se van a tomar, iniciaron de hecho también hace ya varias semanas. Este ejército de equipos jurídicos que hemos logrado aglutinar va justamente, no solamente en las asesorías, sino estas alianzas locales, alianzas comunitarias que están haciendo las y los cónsules, porque las condiciones varían muchísimo», agregó.

Indicó que ante la próxima transición presidencial en Estados Unidos el 20 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump ya iniciaron diálogo, además que ha habido «contactos informales» entre los equipos de ambos países.

«Estamos trabajando muy intensamente, tanto en el problema que puede presentar en Estados Unidos, pero al mismo tiempo atendiendo también lo que está ocurriendo en América del Centro y América del Sur», señaló.

Sobre declaraciones de gobernadores y gobernadoras como la de Chihuahua, Maru Campos, que dijo que su entidad «no será un estado santuario», el secretario de Relaciones Exteriores afirmó que hay una muy buena coordinación con los mandatarios estatales ante una eventual deportación. Vamos a seguir trabajando con autoridades de Estados Unidos, refirió.

«Nosotros lo que necesitamos es estar preparados y lo estamos para atender esa diversidad de leyes y de acciones que van a emprenderse, sobre todo en los estados colindantes con nuestra frontera norte», indicó al mencionar que «hasta donde sé hay muy buena disposición».

Indicó que el 15 y 16 de enero se desarrollará la reunión de cancilleres de países que forman parte de «la ruta migratoria» hacia Estados Unidos.

Botón de Alerta no está listo.

Juan Ramón de la Fuente explicó que la aplicación del Botón de Alerta presentado hace unos días por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para casos de emergencia aún no está listo.

«En relación con la aplicación (Botón de Alerta), quiero decir que es una de las muchas medidas que estamos planeando, no es que se pretenda depender de alguna aplicación (…) La aplicación ya está lista, pero todavía no se tienen los permisos que requieren porque las plataformas de Android y de Apple para poder liberarla, entonces eso se está trabajando, esa parte que tiene que ver con las actualizaciones para liberarla», explicó Juan Ramón de la Fuente.

Confió el Canciller en que la aplicación pueda ser liberada pronto por Apple y Android: «Ya están hechas las peticiones porque la aplicación está lista».

Confirma asistencia de México a toma de protesta de Maduro.

El canciller Juan Ramón de la Fuente confirmó que el embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gyvés, asistirá a la toma de protesta de Nicolás Maduro el 10 de enero.