Menos Casillas, de No Aprobarse Ampliación Presupuestal a INE

* Gobierno Solo Dispone de 800 MDP.

Ciudad de México; 16 de Enero de 2025.- El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo, advirtió que si el Gobierno federal no otorga la ampliación presupuestal de mil 500 millones de Pesos para la elección judicial habrá afectaciones como menor número de casillas.

El proyecto de solicitud de ampliación, que será discutido este jueves por el Consejo General, establece que con estos recursos podrán instalar 86 mil casillas, además de que se destinarán a la contratación de personal.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que sólo están en posibilidades de entregar al INE 800 millones de Pesos, que dependen de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial.

«Los recursos de los que ha hablado la presidenta Sheinbaum, los 800 millones, estarían a disposición del Ejecutivo Federal, no de nosotros. En su momento, cuando solicitemos formalmente la ampliación, el día de hoy o mañana, a partir de ese momento nos entreguen una ampliación como la que estamos solicitando», apuntó.

Sin embargo, dijo que la ampliación «no significa que deje de existir afectación a muchas áreas», pero lo destinarán en proyectos prioritarios.

Señaló que de recibir menos presupuesto al solicitado va a impactar en el número de casillas instaladas, que con los recursos disponibles ascienden a 72 mil; es decir, ya no podrían llegar a la meta de 86 mil casillas. Sun