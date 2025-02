Bancos Sí Laborarán Este Lunes 24 de Febrero

*No se Considera Día Inhábil.

Ciudad de México, 23 de Febrero.-El próximo 24 de febrero es una fecha de suma importancia en la historia de México, ya que se conmemora el Día de la Bandera, un símbolo patriótico que representa la unidad, la libertad y la independencia de la nación.

Este día ha sido elegido para honrar uno de los emblemas más significativos de la identidad mexicana, promoviendo su respeto y conocimiento entre los ciudadanos.

El Día de la Bandera se celebra a nivel nacional con actos cívicos y ceremonias que buscan reafirmar el compromiso con los valores fundamentales que la bandera representa.

En este sentido, el Día de la Bandera no solo es un recordatorio de la historia del país, sino también un momento para reflexionar sobre los ideales que han guiado a México a lo largo de su trayectoria como nación.

¿Abrirán los bancos el próximo 24 de febrero, Día de la Bandera?

Es importante mencionar que, a pesar de ser una fecha significativa, muchos mexicanos se han preguntado si este día es considerado un día de descanso o si los bancos estarán abiertos en esta ocasión.

Para resolver esta duda, es preciso aclarar que, de acuerdo con el calendario oficial presentado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los bancos permanecerán abiertos el 24 de febrero, ya que esta fecha no está contemplada como un día inhábil para las instituciones bancarias en el año 2025. Por lo tanto, los usuarios podrán acudir a cualquier sucursal bancaria en el horario habitual para realizar sus operaciones, como depósitos, retiros o trámites.

¿Qué días feriados quedan para el 2025?

A pesar de que el 24 de febrero no es un día de descanso para los trabajadores, el calendario de feriados de 2025 aún incluye varias fechas de asueto que serán de interés para los ciudadanos. Entre los días feriados restantes en el año se encuentran

Lunes 17 de marzo: Conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez

Jueves 17 y viernes 18 de abril: Semana Santa

Jueves 1 de mayo: Día Internacional del Trabajo

Martes 16 de septiembre: Día de la Independencia de México

Lunes 17 de noviembre: Conmemoración del 20 de noviembre

Viernes 12 de diciembre: Día del Empleado Bancario

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Estos días serán de descanso para la mayoría de los trabajadores, aunque los bancos y otras instituciones pueden tener horarios especiales. SUN