Luis Armando Melgar Defiende la Industria Mexicana Ante Aranceles de EEUU

*En Seguimiento a la Implementación del T-MEC.

Ciudad de México, 25 de febrero de 2025.- Desde la Reunión de Trabajo de las comisiones unidas de Seguimiento a la Implementación del T-MEC y Economía, el senador Luis Armando Melgar alzó la voz en defensa de la industria mexicana del acero y autopartes ante la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, advirtiendo que estas medidas ponen en riesgo miles de empleos y afectan la competitividad del sector en Chiapas y todo México.

Melgar, presidente de la Comisión de Vivienda e integrante de la Comisión de Seguimiento al T-MEC, destacó que el 43% de las autopartes importadas por EE.UU. provienen de México, lo que refleja una integración profunda en la región de Norteamérica.

“Estos aranceles injustificados no solo dañan nuestra economía, sino que también afectan a empresas y trabajadores en ambos lados de la frontera. México es un socio estratégico y confiable, y no podemos permitir medidas unilaterales que perjudiquen nuestra industria”, subrayó.

La industria automotriz y de autopartes en México genera más de 880,000 empleos directos y el país exporta diariamente 264 millones de dólares en autopartes, además de más de 7,500 vehículos a Estados Unidos, lo que demuestra su papel clave en la cadena de suministro global.

Melgar hizo un llamado a mantener la unidad entre el sector productivo y el gobierno mexicano para defender los intereses nacionales y garantizar que las decisiones en materia comercial no vulneren la economía de los trabajadores y empresarios mexicanos.

“Debemos trabajar en una estrategia firme para asegurar que Chiapas se convierta en la frontera sur industrial, generando empleos y oportunidades para nuestra gente. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante decisiones que afectan nuestra estabilidad económica”, enfatizó.

El senador reiteró su compromiso de cerrar filas en el Senado para proteger el empleo y la competitividad del país, asegurando que se buscarán soluciones estratégicas para enfrentar los desafíos del comercio internacional.

"México es clave en la economía de Norteamérica. Vamos a seguir trabajando para garantizar que el desarrollo económico y la integración regional sigan fortaleciéndose, para que a México y a Chiapas les vaya bien ", concluyó.