TEPJF Emite Mecanismo Para Conteo de Votos en Elección Presidencial

*No Habrá Funcionarios de Casilla.

Ciudad de México, 26 de Febrero.-Entre señalamientos cruzados, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el modelo de casilla y urna única para la elección judicial, así como el mecanismo para conteo de votos donde el escrutinio no será realizado por los funcionarios de casilla.

El acuerdo del Consejo General del INE fue confirmado por el Tribunal Electoral con tres votos a favor y dos en contra.

Algunas magistraturas advirtieron que este modelo implica un retroceso en materia democrática, derivado del recorte presupuestal al INE.

La magistrada Janine Otálora señaló que este modelo responde a la reducción presupuestal al INE, por lo que hay una causa mayor que no puede ser resuelta por otra vía.

Sin embargo, consideró que modificar el modelo por el que la ciudadanía hace el escrutinio de los votos afecta la certeza de la elección.

«El hecho de válidas un modelo de escrutinio y cómputo de votos en el que no participe la ciudadanía, en mi opinión, implica un retroceso en la calidad de nuestra democracia», sostuvo.

De acuerdo con el modelo aprobado por el INE, los funcionarios de casilla solo separarán los votos por cargo, pero no van a contarlos, sino que el escrutinio se realizará únicamente en las juntas distritales a fin de agilizar la publicación de resultados.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón expuso que el escrutinio y cómputo de la votación se debe realizar en casillas y en sede distrital, por lo que no son excluyentes.

«Esta elección es inédita porque se va a renovar el Poder Judicial, pero no es inédita porque nunca habíamos tenido procesos electorales, con participación ciudadana, con voto popular y directo y con una experiencia de varias décadas organizando elecciones», apuntó.

Planteó que el escrutinio debe realizarse conforme a la legislación, ya que no se establecieron reglas especiales para la elección del Poder Judicial.

Al defender su proyecto, el magistrado Felipe Fuentes negó que haya una lectura sesgada de los artículos y que se ignora la ley electoral.

«No hay un dolo o una lectura sesgada», insistió. «Estamos ante una elección diferente con una construcción del modelo constitucional y legal diferente».

Afirmó que el conteo de votos en juntas distritales y no es casillas, no vulnera la integridad electoral ni la certeza.

El magistrado Felipe de la Mata expuso que la boleta de la elección judicial es más compleja que en elecciones anteriores donde opera una lógica de partidos políticos, por tanto, el conteo podría tardar

«¿Cuántos ciudadanos están dispuestos a dejar su trabajo, su vida y su familia para trabajar 12 días para hacer esos cómputos? Esto excedía la circunstancia normal y del modelo esquemático histórico», cuestionó.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, sostuvo que poner en la mesa del pleno una visión catastrófica de esta elección inédita no le corresponde a este órgano jurisdiccional.

«No podemos estar en la añoranza del pasado ¿Cuál es la democracia a la que sí le damos valor? Aquí ni somos oposición ni somos gobierno, somos impartidores de justicia de última instancia», dijo.