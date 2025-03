Proponen Eliminar Fuero Político a Legisladores y Gobernadores

*Para que no Haya Privilegios ni Protecciones Especiales.

Ciudad de México, 17 de Marzo.-El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que presentará una reforma constitucional para eliminar el fuero político de diputados federales, senadores, gobernadores y legisladores locales.

«Esta iniciativa busca reformar los artículos 61, 108, 110 y 111 de la Constitución, con el fin de garantizar que todos los ciudadanos, sin distinción de cargo, sean sujetos a las mismas normas y obligaciones ante la ley. No debe haber privilegios ni protecciones especiales para nadie», enfatizó.

Ramírez Cuéllar señaló que el fuero se ha convertido en un mecanismo de impunidad y protección injustificada para servidores públicos acusados de corrupción y otros delitos graves.

«Si bien su origen se remonta a la necesidad de garantizar la independencia de los poderes y proteger a los funcionarios públicos de persecuciones políticas, en la práctica se ha convertido en un mecanismo que perpetúa los pactos de impunidad entre élites políticas que han lastimado al país, con actos de corrupción como el enriquecimiento ilícito, el cohecho, e incluso de la vinculación con el crimen organizado», aseguró.

El legislador morenista refirió que su compañero de bancada Cuauhtémoc Blanco y el senador Alejandro «Alito» Moreno, presidente nacional del PRI, quienes se enfrentan un proceso de posible desafuero, deberían separarse temporalmente de sus cargos, sin perder sus derechos políticos.

«Esta medida cautelar permitirá garantizar la imparcialidad del proceso y evita la obstrucción de la justicia», afirmó.

Alfonso Ramírez Cuéllar subrayó que esta reforma forma parte de un paquete de transformaciones impulsadas por la Cuarta Transformación, junto con la eliminación de la reelección y las reformas contra el nepotismo electoral.

«La idea es cerrar esta trilogía, no reelección, nepotismo electoral y también quitar el privilegio del fuero, de la de la inmunidad y que todo legislador que sea acusado con pruebas pueda recurrir a demostrar su inocencia ante la instancia del Ministerio Público y ante los juzgadores federales para que ellos sean finalmente los que dictaminen si alguien es culpable o no es culpable del delito que se le achaca, tal y como lo hace cualquier ciudadano común y corriente», agregó.