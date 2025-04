Aranceles Subirán Precio de Autos en EEUU y México

*Prevén Analistas.

Ciudad de México; 1 de Abril de 2025.- La industria automotriz ha advertido que la imposición de un arancel de 25% a todos los autos que se fabriquen fuera de Estados Unidos tendrá un impacto en el precio de los vehículos en el mercado estadounidense, pero también podría afectar a México.

La Industria Nacional de Autopartes (INA) estima un incremento de 3 mil dólares en el precio promedio de los automóviles en Estados Unidos, además de una posible reducción de 1 millón de unidades vendidas en 2025.

Por lo que se proyecta que los aranceles costarán a los consumidores estadounidenses más de 20 mil millones de Dólares, afectando la disponibilidad de productos y generando disrupciones en las cadenas de suministro.

Autos de lujo serán los más afectados por los aranceles.

Armando Soto, director general de Kaso y Asociados, comentó que las marcas de lujo serán las más afectadas por los aranceles, pues su precio promedio es superior a los 50 mil dólares y estos vehículos cuentan con varias partes y componentes de Europa, en el caso de las marcas alemanas, y Asia, para marcas como Infiniti.

«Podríamos vivir situaciones similares a cuando se dio la escasez de los chips y me refiero a incremento de precios. Se han manejado diversos cálculos desde 3 mil hasta 7 mil dólares por vehículo.

«El promedio de las unidades que exporta México anda arriba de los 40 mil 800 dólares. Con aranceles, estás hablando de 10 mil dólares más y hay marcas como Audi cuyo precio promedio anda arriba de 50 mil dólares; Cadillac, 55 mil dólares. Las unidades de lujo van a ser las más afectadas», explicó.

¿Aranceles impactarán en el precio de los autos en México?

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo que también podría haber un impacto en el precio de los vehículos en México, si ocurren dos escenarios:

*Primero: que México decidiera aplicar aranceles a los autos importados de Estados Unidos.

*Segundo: si Estados Unidos decidiera gravar las autopartes.

Aunque por el momento, ambos escenarios son poco probables ya que la intención del gobierno mexicano es «encontrar otras vías y no entrar en una guerra arancelaria con Estados Unidos», comentó Rosales.

El Presidente de AMDA dijo que en el hipotético caso de que Estados Unidos aplique aranceles a las autopartes que se manufacturan fuera de su territorio, pero que se integran a los vehículos manufacturados en Canadá y México, tendría una repercusión en el costo de manufactura de toda la región.

Por su parte, Luis Brizuela, director comercial de JATO Dynamics México, dijo que una estrategia que podrían seguir las armadoras para no impactar tanto el precio sería disminuir el equipamiento y tecnología.

«Cuando ocurrió la crisis de los semiconductores, para seguir desplazando inventario muchas armadoras desmontaron componentes de los vehículos para reducir el precio y lograr desplazarlo.

«En un escenario potencial de que los aranceles se implementen, un componente en particular que podría ser eliminado del vehículo darle para mayor agilidad al inventario es la tecnología», indicó.Sun